تمدید مهلت بازگشت ارز صادراتی تا ۳۱ مرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نامه ای به رئیس مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت اعلام کرد: پیرو نامه ای در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ در خصوص نرخ بازگشت ارز عملیاتی در فرآیندهای تجاری، بدینوسیله به آگاهی می‌رساند جهت تسهیل در فرآیندهای تجاری، مهلت ارائه‌شده در نامه فوق از ۹ تیر ۱۴۰۵ به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ اصلاح گردید.

به عبارت دیگر، نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات تا پایان مردادماه سال جاری ۶۰ درصد و از ابتدای شهریورماه تا اطلاع ثانوی ۷۰ درصد خواهد بود.