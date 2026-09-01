به گزارش خبرنگار مهر، سید اشکان اردیبهشت ظهر سه‌شنبه در حاشیه مجمع انتخاباتی هیئت پزشکی ورزشی استان زنجان اظهار کرد: در مجموع ۱۰ نفر از اعضای کادر پزشکی، از جمله چشم‌پزشک و چهار فیزیوتراپیست، همراه کاروان ایران به بازی‌های آسیایی ناگویا اعزام می‌شوند.

وی افزود: اعضای کادر پزشکی در مکان‌های از پیش تعیین‌شده و با توجه به محل استقرار و تراکم رشته‌های ورزشی فعالیت خواهند کرد تا دسترسی ورزشکاران به خدمات پزشکی و توانبخشی تسهیل شود.

اردیبهشت با بیان اینکه تجهیزات و داروهای مورد نیاز کاروان پیش‌بینی شده است، گفت: تجهیزات دارویی، توانبخشی و فیزیوتراپی مورد نیاز به میزان کافی تأمین خواهد شد و تلاش شده از تجهیزات به‌روز و با کیفیت برای ارائه خدمات پزشکی به ورزشکاران استفاده شود.

دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره به انجام معاینات سلامت ورزشکاران پیش از اعزام ادامه داد: بخش قابل توجهی از آسیب‌های موجود در مرحله پیش از اعزام شناسایی شده و در مواردی که امکان درمان یا مدیریت آسیب وجود داشته، اقدامات لازم انجام شده است.

وی افزود: با توجه به ماهیت رقابت‌های ورزشی، احتمال بروز آسیب‌های مزمن یا آسیب‌های جدید در جریان مسابقات وجود دارد که عمده آنها اسکلتی و عضلانی خواهد بود.

اردیبهشت، کمر، زانو و مچ پا را از جمله مفاصل در معرض آسیب عنوان کرد و گفت: بخش مهمی از مأموریت تیم پزشکی در ناگویا به پیشگیری، مدیریت و درمان آسیب‌های اسکلتی ـ عضلانی و ارائه خدمات توانبخشی اختصاص خواهد داشت.

آموزش و کنترل برای مقابله با دوپینگ

وی همچنین از اجرای برنامه‌های آموزشی گسترده برای پیشگیری از دوپینگ در آستانه بازی‌های آسیایی خبر داد و اظهار کرد: محتوای آموزشی متنوعی شامل موشن‌گرافی، فیلم‌های آموزشی، کلاس‌های حضوری و بروشور برای افزایش آگاهی ورزشکاران تهیه و ارائه شده است.

دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی افزود: ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران نیز آموزش‌های لازم را دنبال کرده و علاوه بر برگزاری کلاس‌های اختصاصی برای فدراسیون‌ها، محتوای تصویری و بروشورهای آموزشی را در اختیار ورزشکاران قرار داده است.

اردیبهشت با اشاره به انجام نمونه‌گیری‌های دوپینگ گفت: نمونه‌گیری‌ها بر اساس ارزیابی ریسک، احتمال استفاده از مواد نیروزا و سایر معیارهای تعیین‌شده انجام شده و نمونه‌ها برای بررسی ارسال شده‌اند.

وی تأکید کرد: راهبرد اصلی در زمینه مقابله با دوپینگ بر دو محور آموزش و کنترل استوار است و امیدواریم همانند رویدادهای گذشته، کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا نیز بدون ثبت مورد دوپینگ به کشور بازگردد.

اردیبهشت درباره تعداد ورزشکاران اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی ناگویا نیز گفت: ترکیب نهایی کاروان هنوز قطعی نشده و احتمال دارد به دلیل آسیب‌های ورزشی، تغییراتی در فهرست ورزشکاران ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: تعداد نهایی ورزشکاران پس از برگزاری جلسه مربوطه در کمیته ملی المپیک مشخص و اعلام خواهد شد.