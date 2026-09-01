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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

کادر پزشکی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا تقویت می‌شود

کادر پزشکی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا تقویت می‌شود

زنجان- دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی گفت: با توجه به اینکه بازی‌های آسیایی ناگویا این دوره برخلاف دوره‌های گذشته در یک دهکده متمرکز برگزار نمی‌شود، کادر پزشکی ایران در این رقابت ها تقویت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید اشکان اردیبهشت ظهر سه‌شنبه در حاشیه مجمع انتخاباتی هیئت پزشکی ورزشی استان زنجان اظهار کرد: در مجموع ۱۰ نفر از اعضای کادر پزشکی، از جمله چشم‌پزشک و چهار فیزیوتراپیست، همراه کاروان ایران به بازی‌های آسیایی ناگویا اعزام می‌شوند.

وی افزود: اعضای کادر پزشکی در مکان‌های از پیش تعیین‌شده و با توجه به محل استقرار و تراکم رشته‌های ورزشی فعالیت خواهند کرد تا دسترسی ورزشکاران به خدمات پزشکی و توانبخشی تسهیل شود.

اردیبهشت با بیان اینکه تجهیزات و داروهای مورد نیاز کاروان پیش‌بینی شده است، گفت: تجهیزات دارویی، توانبخشی و فیزیوتراپی مورد نیاز به میزان کافی تأمین خواهد شد و تلاش شده از تجهیزات به‌روز و با کیفیت برای ارائه خدمات پزشکی به ورزشکاران استفاده شود.

دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره به انجام معاینات سلامت ورزشکاران پیش از اعزام ادامه داد: بخش قابل توجهی از آسیب‌های موجود در مرحله پیش از اعزام شناسایی شده و در مواردی که امکان درمان یا مدیریت آسیب وجود داشته، اقدامات لازم انجام شده است.

وی افزود: با توجه به ماهیت رقابت‌های ورزشی، احتمال بروز آسیب‌های مزمن یا آسیب‌های جدید در جریان مسابقات وجود دارد که عمده آنها اسکلتی و عضلانی خواهد بود.

اردیبهشت، کمر، زانو و مچ پا را از جمله مفاصل در معرض آسیب عنوان کرد و گفت: بخش مهمی از مأموریت تیم پزشکی در ناگویا به پیشگیری، مدیریت و درمان آسیب‌های اسکلتی ـ عضلانی و ارائه خدمات توانبخشی اختصاص خواهد داشت.

آموزش و کنترل برای مقابله با دوپینگ

وی همچنین از اجرای برنامه‌های آموزشی گسترده برای پیشگیری از دوپینگ در آستانه بازی‌های آسیایی خبر داد و اظهار کرد: محتوای آموزشی متنوعی شامل موشن‌گرافی، فیلم‌های آموزشی، کلاس‌های حضوری و بروشور برای افزایش آگاهی ورزشکاران تهیه و ارائه شده است.

دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی افزود: ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران نیز آموزش‌های لازم را دنبال کرده و علاوه بر برگزاری کلاس‌های اختصاصی برای فدراسیون‌ها، محتوای تصویری و بروشورهای آموزشی را در اختیار ورزشکاران قرار داده است.

اردیبهشت با اشاره به انجام نمونه‌گیری‌های دوپینگ گفت: نمونه‌گیری‌ها بر اساس ارزیابی ریسک، احتمال استفاده از مواد نیروزا و سایر معیارهای تعیین‌شده انجام شده و نمونه‌ها برای بررسی ارسال شده‌اند.

وی تأکید کرد: راهبرد اصلی در زمینه مقابله با دوپینگ بر دو محور آموزش و کنترل استوار است و امیدواریم همانند رویدادهای گذشته، کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا نیز بدون ثبت مورد دوپینگ به کشور بازگردد.

اردیبهشت درباره تعداد ورزشکاران اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی ناگویا نیز گفت: ترکیب نهایی کاروان هنوز قطعی نشده و احتمال دارد به دلیل آسیب‌های ورزشی، تغییراتی در فهرست ورزشکاران ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: تعداد نهایی ورزشکاران پس از برگزاری جلسه مربوطه در کمیته ملی المپیک مشخص و اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6934425

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