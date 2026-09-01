به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید محمدعلی باهمت، امام جمعه قهستان خراسان جنوبی ضمن اشاره به اقدامات جمعه‌های خون‌خواهی و انتقام، اظهار کرد: برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای برگزاری جمعه‌های خون‌خواهی و انتقام انجام شده و تلاش کرده‌ایم با فضاسازی مناسب در مصلا، زمینه حضور پرشورتر مردم و تبیین اهمیت این موضوع را فراهم کنیم.

وی افزود: از مردم روستاهای مختلف شهرستان نیز برای حضور در این برنامه‌ها دعوت به عمل آمده و از نمازگزاران و مهمانان روستایی که در جمعه‌های خون‌خواهی و انتقام حضور پیدا می‌کنند، تکریم و قدردانی شده است.

حجت الاسلام باهمت با اشاره به محوریت این موضوع در خطبه‌های نماز جمعه گفت: خطبه‌های نماز جمعه، به‌ویژه خطبه دوم، با تمرکز بر موضوع خون‌خواهی و انتقام برگزار شده و در این خطبه‌ها بر ضرورت هوشیاری، وحدت، بصیرت و ایستادگی مردم تأکید شده است.

امام جمعه قهستان خراسان جنوبی ادامه داد: در کنار برنامه‌های عبادی و فرهنگی، میز خدمت نیز به صورت ویژه در مصلا برپا شد تا مردم بتوانند مسائل و مشکلات خود را به صورت مستقیم با مسئولان مطرح کنند و مطالبات آنان مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

وی توجه به نسل جوان و نوجوان را از دیگر محورهای این برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: مسابقه نقاشی و دل‌نوشته با موضوعات مرتبط با این ایام برای جوانان و نوجوانان برگزار شد و پس از داوری، آثار برتر انتخاب و از برگزیدگان با اهدای هدایا تجلیل شد.

خطیب جمعه قهستان خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات تبلیغاتی انجام‌شده، تصریح کرد: یک هزار پلاکارد ویژه با موضوع خون‌خواهی تهیه شده که هر هفته در میان نمازگزاران توزیع می‌شود تا فضای عمومی مصلا و مراسم نماز جمعه متناسب با این موضوع باشد و پیام آن به شکل گسترده‌تری منتقل شود.

وی خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که جمعه‌های خون‌خواهی و انتقام صرفاً به یک برنامه مناسبتی محدود نشود، بلکه به فرصتی برای تبیین، روشنگری، حفظ یاد و آرمان شهدا و تقویت وحدت و همبستگی مردم تبدیل شود.

حجت الاسلام باهمت در پایان گفت: حضور و همراهی مردم، به ‌ویژه جوانان و نوجوانان، سرمایه اصلی این برنامه‌هاست و با تداوم فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و استفاده از ظرفیت نماز جمعه، این مسیر با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.



وی افزود: مطالبه عدالت باید با عقلانیت، بصیرت و در چارچوب قانون دنبال شود و نباید اجازه داد برخی رفتارهای هیجانی، اصل مطالبه مردم را تحت‌الشعاع قرار دهد. مردم باید بدانند که حفظ وحدت و انسجام اجتماعی، خود یکی از مهم‌ترین پاسخ‌ها به طراحی‌های دشمن است و جامعه‌ای که آگاه، متحد و هوشیار باشد، اجازه نخواهد داد حوادث تلخ گذشته به ابزاری برای ایجاد شکاف تبدیل شود.

حجت الاسلام باهمت گفت: حضور و همراهی مردم، به ‌ویژه جوانان و نوجوانان، سرمایه اصلی این برنامه‌هاست و با تداوم فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و استفاده از ظرفیت نماز جمعه، این مسیر با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.