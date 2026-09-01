فرمانده جدید سپاه بستک معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر مراسم تکریم و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بستک با حضور مسئولان و جمعی از فرماندهان برگزار شد.

در این مراسم از تلاش‌ها و خدمات سرهنگ پاسدار حجت شعبانی در دوران تصدی فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه بستک تقدیر و سرهنگ پاسدار محمد رسول جلالی به عنوان فرمانده جدید این ناحیه معرفی شد.

سرهنگ پاسدار محمد رسول جلالی از این پس مسئولیت فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بستک را برعهده خواهد داشت.

وی پیش از این مسئول بسیج رسانه هرمزگان و جانشین سپاه بستک بود.