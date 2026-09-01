  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

فرمانده جدید سپاه بستک معرفی شد

فرمانده جدید سپاه بستک معرفی شد

بندرعباس- سرهنگ جلالی فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بستک معرفی و از خدمات سرهنگ پاسدار حجت شعبانی در دوران مسئولیت تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر مراسم تکریم و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بستک با حضور مسئولان و جمعی از فرماندهان برگزار شد.

در این مراسم از تلاش‌ها و خدمات سرهنگ پاسدار حجت شعبانی در دوران تصدی فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه بستک تقدیر و سرهنگ پاسدار محمد رسول جلالی به عنوان فرمانده جدید این ناحیه معرفی شد.

سرهنگ پاسدار محمد رسول جلالی از این پس مسئولیت فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بستک را برعهده خواهد داشت.

وی پیش از این مسئول بسیج رسانه هرمزگان و جانشین سپاه بستک بود.

کد مطلب 6934474

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها