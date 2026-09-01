تراز عملیاتی مردادماه بانک پارسیان از ۴ هزار میلیارد تومان عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، این بانک در مرداد ماه ۱۴۰۵ با ثبت بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی، عملکردی مثبت در بخش درآمدزایی به ثبت رساند و تراز عملیاتی این بانک در این ماه به ۴ هزار و ۲۱۳ میلیارد تومان رسید. مجموع درآمدهای عملیاتی پارسیان در پنج ماهه نخست سال نیز از ۴۴ هزار میلیارد تومان فراتر رفت.

مجموع درآمدهای عملیاتی این بانک در ماه مرداد به ۱۱ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به تیرماه (۱۰ هزار و ۳۱۱ میلیارد تومان) رشدی حدود ۱۰ درصدی را تجربه کرده است.

در بررسی عملکرد پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز، بانک پارسیان با کسب ۴۴ هزار و ۶۱۵ میلیارد تومان درآمد عملیاتی و مدیریت هزینه‌ها در سطح ۳۳ هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان، موفق به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۱۰ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان شده است .

گزارش مرداد نشان می‌دهد؛ بانک پارسیان در سال ۱۴۰۵ مسیر افزایش حجم عملیات و تقویت جریان درآمدی را با قدرت دنبال کرده است