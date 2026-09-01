دهقان در گورش به مدال برنز رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بازی‌های جهانی روستایی و عشایری به میزبانی شهر بیشکک قرقیزستان در حال برگزاری است.

کاروان ۱۳۰ نفره ایران برای نخستین حضور منسجم در بازی‌های جهانی عشایر با نام «رهبر شهید» و شعار «اتحاد، اقتدار و پیروزی» راهی ششمین دوره این رقابت‌ها در قرقیزستان شده است.

بر این اساس و در رشته گورش محمد دهقان که پس از دو پیروزی، صعود به دیدار نیمه نهایی خود را قطعی کرده بود، در کشتی نیمه نهایی شکست خورد و به مدال برنز مشترک دست یافت.

دهقان توانسته بود حریفانی از قرقیزستان و قزاقستان را شکست دهد و به نیمه نهایی برسد. او در این مرحله به حریفی از ترکمنستان باخت.

این دومین مدال کاروان ایران بود. پیش از این صادق آذرنگ در کوراش به مدال نقره رسید.