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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰

بازی‌های روستایی و عشایری- قرقیزستان

دهقان در گورش به مدال برنز رسید

دهقان در گورش به مدال برنز رسید

نماینده رشته گورش ایران به مدال برنز بازی‌های جهانی روستایی و عشایری دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازی‌های جهانی روستایی و عشایری به میزبانی شهر بیشکک قرقیزستان در حال برگزاری است.

کاروان ۱۳۰ نفره ایران برای نخستین حضور منسجم در بازی‌های جهانی عشایر با نام «رهبر شهید» و شعار «اتحاد، اقتدار و پیروزی» راهی ششمین دوره این رقابت‌ها در قرقیزستان شده است.

بر این اساس و در رشته گورش محمد دهقان که پس از دو پیروزی، صعود به دیدار نیمه نهایی خود را قطعی کرده بود، در کشتی نیمه نهایی شکست خورد و به مدال برنز مشترک دست یافت.

دهقان توانسته بود حریفانی از قرقیزستان و قزاقستان را شکست دهد و به نیمه نهایی برسد. او در این مرحله به حریفی از ترکمنستان باخت.

این دومین مدال کاروان ایران بود. پیش از این صادق آذرنگ در کوراش به مدال نقره رسید.

کد مطلب 6934508

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