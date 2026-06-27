به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلالی پیش از ظهر شنبه در یکصد و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: شفافیت در عملکرد شرکت شهرک‌های صنعتی و تسهیل شرایط تولیدکنندگان مورد تاکید است.

وی افزود: با توجه به پروژه‌های در دست اجرای شرکت شهرک‌های صنعتی، این پرسش مطرح است که آیا تعهدات این شرکت به‌طور کامل اجرا و تحویل شده یا بخشی از پروژه‌های مازاد نیز به واحدهای تولیدی تحمیل شده است.

جلالی تصریح کرد: لازم است وضعیت پروژه‌های اصلی و مازاد به‌صورت شفاف مشخص شود تا تولیدکنندگان در جریان دقیق روندها قرار گیرند.

وی با بیان اینکه نحوه اجرای پروژه‌ها در شهرک‌های مختلف باید یکسان و منسجم باشد ادامه داد: نباید در یک شهرک صنعتی رویکردی متفاوت از شهرک دیگر اعمال شود و لازم است برآیند اقدامات برای تولیدکنندگان قابل پیش‌بینی و شفاف باشد.

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برخی ابهامات در اصلاح ابلاغ هزینه‌های پروژه‌های مازاد وجود دارد که در مواردی اعلام شده ارقام اشتباه بوده و سپس اصلاح شده که این موضوع نیازمند دقت و شفافیت بیشتر است.

وی با اشاره به کارگروه موضوع بند خ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه افزود: این ظرفیت قانونی، فرصتی مهم برای فعال‌سازی سرمایه‌های راکد است.

جلالی بیان کرد: اجرای صحیح این بند می‌تواند به تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام و راکد کمک کند و از افزایش حجم پروژه‌های بلاتکلیف جلوگیری شود.

وی گفت: با رویکرد حمایتی، تسهیل تکمیل سرمایه‌ گذاری‌های نیمه‌تمام ضروری است؛ در غیر این صورت، حجم پروژه‌های بلاتکلیف افزایش خواهد یافت.

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یک شهرک صنعتی در محلات، از جمله آخرین شهرک‌های صنعتی بلاتکلیف در استان مرکزی است که انتظار می‌رود با دستور استاندار و پیگیری دستگاه‌های اجرایی، هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به تغییرات در سیاست‌های ارزی بخش کشاورزی، از جمله حذف ارز ترجیحی افزود: این تغییرات می‌تواند زمینه را برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و به‌ویژه صنایع تبدیلی و تکمیلی فراهم کند.