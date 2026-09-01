به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل گروه ارزش‌آفرینی دات‌وان، سید عادل حیدری با اشاره به فعالیت‌های دات‌وان در حوزه لجستیک گفت: این مجموعه در مدت فعالیت خود ورود جدی و موثری به حوزه حمل‌ونقل داشته و یکی از مهم‌ترین اقدامات آن، امضای قراردادی به ارزش ۷۲۰ میلیون دلار در ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ با حضور وزیر راه و شهرسازی بوده است.

ساخت واگن‌های مخزن‌دار با توان جوانان ایرانی

حیدری با تأکید بر استفاده از ظرفیت داخلی در اجرای این قرارداد اظهار کرد: واگن‌های مخزن‌دار مورد نیاز این پروژه با افتخار توسط یک شرکت ایرانی و با استفاده از توان جوانان کشور ساخته شده است.

به گفته مدیرعامل گروه ارزش‌آفرینی دات‌وان، در شرایطی که شرکت‌های خارجی نیز برای اجرای این قرارداد تمایل داشتند، دات‌وان ساخت واگن‌ها را به شرکت ایرانی فولاد درخشان اراک سپرد.

او افزود: در حال حاضر حدود ۳۵۰ واگن مخزن‌دار در مسیر ریلی فعال هستند و بخشی از این ناوگان در جابه‌جایی و صادرات سوخت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آغاز پروژه ۶۰۰ واگن مخزن‌دار بنزین

حیدری همچنین از آغاز پروژه تولید و بهره‌برداری از واگن‌های مخزن‌دار حمل بنزین خبر داد و گفت: دات‌وان برای نخستین بار در کشور، پروژه واگن‌های مخزن‌دار بنزین را با اتکا به توان داخلی آغاز کرده و این طرح در نهایت به ۶۰۰ واگن مخزن‌دار بنزین خواهد رسید.

وی ادامه داد: این واگن‌ها برای انتقال سوخت از پالایشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و صادرات سوخت با استفاده از واگن‌های مخزن‌دار نیز آغاز شده است.

افزایش سهم حمل بار ریلی دات‌وان

مدیرعامل گروه ارزش‌آفرینی دات‌وان با اشاره به عملکرد این مجموعه در حمل‌ونقل ریلی گفت: دات‌وان یکی از شرکت‌های موفق در افزایش حجم حمل بار از طریق ریل بوده است.

حیدری با اشاره به گفت‌وگویی با مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در ابتدای فعالیت این مجموعه اظهار کرد: در آن زمان سهم حمل بار ریلی حدود ۷ درصد اعلام شده بود، اما این رقم اکنون به بیش از ۱۰ درصد رسیده و دات‌وان نیز در بخشی از این افزایش سهم نقش داشته است.

توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای؛ هدف‌گذاری برای ۲ هزار کشنده

حیدری در ادامه به فعالیت دات‌وان در حمل‌ونقل جاده‌ای اشاره کرد و گفت: یکی از شرکت‌های فعال این مجموعه، یک شرکت بزرگ‌مقیاس هوشمند حمل‌ونقل است که فعالیت خود را با نزدیک به هزار دستگاه کشنده آغاز کرده که بخشی از این ناوگان ملکی و بخشی در اختیار مجموعه است.

او افزود: با توجه به خریدهای در حال انجام و توافقات اولیه با برخی شرکت‌ها، پیش‌بینی می‌شود تعداد کشنده‌های این مجموعه تا پایان سال و در سال آینده به حدود ۲ هزار دستگاه برسد.

مدیرعامل گروه ارزش‌آفرینی دات‌وان با اشاره به نقش حمل‌ونقل جاده‌ای در ایران گفت: برخلاف کشورهایی که بخش قابل توجهی از حمل بار و مسافر آنها از طریق ریل انجام می‌شود، در ایران سهم عمده حمل‌ونقل همچنان بر عهده جاده است و در عین حال، عمر ناوگان جاده‌ای در برخی آمارها به حدود ۲۵ سال می‌رسد.

به گفته حیدری، ورود دات‌وان به این حوزه با هدف کمک به نوسازی ناوگان و رفع بخشی از مشکلات فرسودگی حمل‌ونقل جاده‌ای انجام شده و این فعالیت تاکنون به ایجاد ظرفیت‌های جدید برای حمل LPG و سایر محصولات و مشتقات به کشورهای همسایه نیز منجر شده است.

دات‌وان تریپ؛ حمل‌ونقل شهری با ناوگان تمام‌برقی



حیدری در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت دات‌وان در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری اشاره کرد و گفت: شرکت آوان سفر، یکی از شرکت‌های فعال در مجموعه دات‌وان، با هدف ارائه خدمات حمل‌ونقل شهری در سطحی متناسب با نیاز مردم فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی این مجموعه، کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا بوده و به همین دلیل استفاده از خودروهای تمام‌برقی در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته حیدری، فعالیت این ناوگان در شهر کرج به‌عنوان پایلوت آغاز شده و استقبال از خودروهای تمام‌برقی این مجموعه قابل توجه بوده است.

امنیت بیشتر با دوربین‌های داخل خودرو

مدیرعامل گروه ارزش‌آفرینی دات‌وان یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح را توجه به امنیت مسافران عنوان کرد و گفت: خودروهای این مجموعه به دوربین مجهز هستند و امکان مشاهده فضای داخل خودرو از طریق تلفن همراه فراهم شده است.

او ادامه داد: اطلاعات ثبت‌شده در دیتاسنترهای مجموعه تا شش ماه نگهداری می‌شود و این زیرساخت می‌تواند سطح امنیت و آرامش بیشتری برای مسافران و خانواده‌های آنها ایجاد کند.

حیدری با اشاره به رویکرد دات‌وان در توسعه خدمات نوآورانه گفت: در این مجموعه تلاش می‌شود ورود به هر حوزه با یک نوآوری یا خلاقیت همراه باشد و صرفاً تکرار مدل‌های موجود در بازار هدف دات‌وان نیست.

مدل متفاوت دات‌وان تریپ؛ رانندگان کارمند مجموعه هستند

حیدری درباره تفاوت دات‌وان تریپ با سایر پلتفرم‌های حمل‌ونقل شهری گفت: در بسیاری از پلتفرم‌های موجود، اپلیکیشن صرفاً نقش واسطه میان راننده و مسافر را ایفا می‌کند، اما در دات‌وان تریپ خودروها متعلق به مجموعه هستند و رانندگان نیز کارکنان این شرکت محسوب می‌شوند.

وی افزود: رانندگان پس از انتخاب، آموزش می‌بینند، درجه‌بندی می‌شوند و تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند؛ بنابراین یکی از نتایج این مدل، ایجاد اشتغال مستقیم است.

او همچنین از ارائه خدماتی مانند رزرو خودرو از قبل و رزرو ساعتی خبر داد و گفت: این خدمات در پلتفرم دات‌وان تریپ پیش‌بینی شده و در آینده امکان ارائه خدمات پرداخت ارزی و رمزارزی نیز برای مسافران خارجی در نظر گرفته خواهد شد.

توسعه دات‌وان تریپ در شهرهای مختلف

مدیرعامل گروه ارزش‌آفرینی دات‌وان با اشاره به برنامه توسعه این پلتفرم گفت: پس از اجرای پایلوت در کرج، توسعه دات‌وان تریپ در شهرهای دیگر نیز در دستور کار قرار گرفته است.

حیدری از منطقه آزاد اروند، چابهار، مشهد، اصفهان و شیراز به‌عنوان مقاصد توسعه این طرح نام برد و گفت برنامه‌ریزی‌ها برای آغاز فعالیت در این شهرها در حال انجام است.

وی با اشاره به ظرفیت شهرهای زیارتی و گردشگری افزود: امکان ارائه خدمات حمل‌ونقل به گردشگران خارجی با پرداخت‌های ارزی و رمزارزی نیز در طراحی آینده این پلتفرم دیده شده است.

تهران؛ نیازمند ناوگان گسترده برای پاسخ به تقاضا

حیدری درباره برنامه ورود دات‌وان تریپ به تهران گفت: تهران یک کلان‌شهر با تقاضای بالای حمل‌ونقل است و برای فعالیت موثر در این بازار، باید تعداد خودروها متناسب با حجم تقاضا باشد.

وی تأکید کرد: توسعه فعالیت در تهران نیازمند ایجاد ظرفیت مناسب در بخش عرضه است تا بتوان میان عرضه و تقاضای موجود در بازار تعادل ایجاد کرد.

امیدآفرینی با مشارکت مردم

حیدری در پایان با تأکید بر رویکرد دات‌وان در حوزه‌های مختلف اقتصادی گفت: هدف این مجموعه صرفاً ورود به کسب‌وکارهای جدید نیست، بلکه تلاش می‌شود در هر حوزه‌ای که فعالیت آغاز می‌شود، زمینه ایجاد ارزش، اشتغال و امیدآفرینی فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: دات‌وان خود را یک گروه ارزش‌آفرین و امیدآفرین می‌داند و در بسیاری از پروژه‌ها تلاش می‌کند مردم را نیز در فرآیند توسعه مشارکت دهد تا با حمایت و همراهی مجموعه، زمینه شکل‌گیری اتفاقات مثبت اقتصادی فراهم شود.