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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

افزایش نقاط خدمت کتابخانه‌ای؛ سیاست نهاد برای تحقق عدالت فرهنگی

افزایش نقاط خدمت کتابخانه‌ای؛ سیاست نهاد برای تحقق عدالت فرهنگی

کلیبر- مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی گفت: افزایش نقاط خدمت کتابخانه‌ای و گسترش دسترسی مردم به کتاب، از سیاست‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای تحقق عدالت فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسد بابایی روز سه‌شنبه در آیین اختتامیه دومین جشنواره کتابخوانی عشایری آذربایجان شرقی در کلیبر اظهار کرد: جامعه عشایری از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و اجتماعی استان است و دسترسی این جامعه به کتاب و خدمات فرهنگی باید در چارچوب عدالت فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در سه ماه گذشته و همزمان با فصل تابستان، برنامه‌های فرهنگی و کتابخوانی با حضور کتابداران و مسئولان کتابخانه‌های عمومی در مناطق عشایری استان برگزار شد و همکاران ما در شهرستان‌های دارای جامعه عشایری، خدمات فرهنگی را به محل استقرار و ییلاق عشایر رساندند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی ادامه داد: دومین جشنواره کتابخوانی عشایری استان نیز در همین راستا برگزار شد و با استقبال جامعه عشایری همراه بود؛ به‌طوری که بیش از هزار و ۳۰۰ نفر در این جشنواره شرکت کردند.

بابایی با اشاره به روند برگزاری این رویداد فرهنگی گفت: این جشنواره با هدف تقویت فرهنگ مطالعه، ایجاد انس بیشتر کودکان و نوجوانان عشایری با کتاب و فراهم کردن زمینه حضور مؤثرتر کتابخانه‌های عمومی در میان این جامعه برگزار شد و در پایان، ۱۹ نفر از برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره معرفی و تجلیل شدند.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی نشان می‌دهد که علاقه به کتاب و مطالعه محدود به شهرها نیست و اگر فرصت و دسترسی مناسب فراهم شود، جامعه عشایری نیز از مخاطبان جدی فعالیت‌های کتابخوانی خواهد بود.

توسعه خدمات فرهنگی در مناطق کمتر برخوردار

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی تأکید کرد: سیاست نهاد کتابخانه‌های عمومی، توسعه و افزایش نقاط خدمت است تا خدمات کتابخانه‌ای و فرهنگی به شکل عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد و مناطق کمتر برخوردار نیز سهم خود را از ظرفیت‌های فرهنگی دریافت کنند.

بابایی افزود: کتابداران و مسئولان کتابخانه‌های عمومی در هشت شهرستان دارای جامعه عشایری استان از جمله کلیبر، هوراند، ورزقان، اهر، مراغه و خداآفرین در ماه‌های گذشته در مناطق عشایری حضور پیدا کرده و برای ترویج فرهنگ مطالعه و اجرای برنامه‌های فرهنگی تلاش کردند.

وی با قدردانی از تلاش کتابداران استان گفت: این اقدامات با هدف نزدیک‌تر کردن کتابخانه‌ها به مردم و گسترش دامنه خدمات فرهنگی انجام می‌شود و کتابداران در این مسیر نقش مهمی در افزایش آگاهی، ترویج مطالعه و ایجاد ارتباط میان مردم و کتاب دارند.

بابایی همچنین از پیگیری برای ایجاد نخستین کتابخانه عشایری کشور در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: توسعه زیرساخت‌ها و نقاط خدمت فرهنگی در مناطق عشایری می‌تواند گام مؤثری در مسیر تحقق عدالت فرهنگی و دسترسی برابر جامعه عشایری به کتاب و خدمات کتابخانه‌ای باشد.

وی در پایان اظهار کرد: برگزاری دومین جشنواره کتابخوانی عشایری با مشارکت بیش از هزار و ۳۰۰ نفر و تجلیل از ۱۹ برگزیده، نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه جامعه عشایری در حوزه کتابخوانی است و باید این مسیر با برنامه‌ریزی و توسعه خدمات فرهنگی ادامه پیدا کند.

کد مطلب 6934554

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