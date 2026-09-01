به گزارش خبرنگار مهر، اسد بابایی روز سه‌شنبه در آیین اختتامیه دومین جشنواره کتابخوانی عشایری آذربایجان شرقی در کلیبر اظهار کرد: جامعه عشایری از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و اجتماعی استان است و دسترسی این جامعه به کتاب و خدمات فرهنگی باید در چارچوب عدالت فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در سه ماه گذشته و همزمان با فصل تابستان، برنامه‌های فرهنگی و کتابخوانی با حضور کتابداران و مسئولان کتابخانه‌های عمومی در مناطق عشایری استان برگزار شد و همکاران ما در شهرستان‌های دارای جامعه عشایری، خدمات فرهنگی را به محل استقرار و ییلاق عشایر رساندند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی ادامه داد: دومین جشنواره کتابخوانی عشایری استان نیز در همین راستا برگزار شد و با استقبال جامعه عشایری همراه بود؛ به‌طوری که بیش از هزار و ۳۰۰ نفر در این جشنواره شرکت کردند.

بابایی با اشاره به روند برگزاری این رویداد فرهنگی گفت: این جشنواره با هدف تقویت فرهنگ مطالعه، ایجاد انس بیشتر کودکان و نوجوانان عشایری با کتاب و فراهم کردن زمینه حضور مؤثرتر کتابخانه‌های عمومی در میان این جامعه برگزار شد و در پایان، ۱۹ نفر از برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره معرفی و تجلیل شدند.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی نشان می‌دهد که علاقه به کتاب و مطالعه محدود به شهرها نیست و اگر فرصت و دسترسی مناسب فراهم شود، جامعه عشایری نیز از مخاطبان جدی فعالیت‌های کتابخوانی خواهد بود.

توسعه خدمات فرهنگی در مناطق کمتر برخوردار

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی تأکید کرد: سیاست نهاد کتابخانه‌های عمومی، توسعه و افزایش نقاط خدمت است تا خدمات کتابخانه‌ای و فرهنگی به شکل عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد و مناطق کمتر برخوردار نیز سهم خود را از ظرفیت‌های فرهنگی دریافت کنند.

بابایی افزود: کتابداران و مسئولان کتابخانه‌های عمومی در هشت شهرستان دارای جامعه عشایری استان از جمله کلیبر، هوراند، ورزقان، اهر، مراغه و خداآفرین در ماه‌های گذشته در مناطق عشایری حضور پیدا کرده و برای ترویج فرهنگ مطالعه و اجرای برنامه‌های فرهنگی تلاش کردند.

وی با قدردانی از تلاش کتابداران استان گفت: این اقدامات با هدف نزدیک‌تر کردن کتابخانه‌ها به مردم و گسترش دامنه خدمات فرهنگی انجام می‌شود و کتابداران در این مسیر نقش مهمی در افزایش آگاهی، ترویج مطالعه و ایجاد ارتباط میان مردم و کتاب دارند.

بابایی همچنین از پیگیری برای ایجاد نخستین کتابخانه عشایری کشور در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: توسعه زیرساخت‌ها و نقاط خدمت فرهنگی در مناطق عشایری می‌تواند گام مؤثری در مسیر تحقق عدالت فرهنگی و دسترسی برابر جامعه عشایری به کتاب و خدمات کتابخانه‌ای باشد.

وی در پایان اظهار کرد: برگزاری دومین جشنواره کتابخوانی عشایری با مشارکت بیش از هزار و ۳۰۰ نفر و تجلیل از ۱۹ برگزیده، نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه جامعه عشایری در حوزه کتابخوانی است و باید این مسیر با برنامه‌ریزی و توسعه خدمات فرهنگی ادامه پیدا کند.