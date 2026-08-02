دری: توان علمی و دفاعی ایران پشتوانه اقتدار ملی است

بهگزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی پیش ازظهر یکشنبه در درس خارج فقه اظهار کرد: وعدهها و رفتارهای دشمنان ایران مبتنی بر فریب و زیادهخواهی بوده و ملت ایران با هوشیاری در برابر هرگونه توطئه و نیرنگ دشمنان ایستادگی خواهد کرد.
وی افزود: ملت ایران در دفاع از آرمانها، منافع ملی و ارزشهای خود هرگز عقبنشینی نخواهد کرد و هرگونه اقدام خصمانه یا فشار از سوی دشمنان با مقاومت و پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.
آیت الله دری نجفآبادی تصریح کرد: ایران در دفاع از حقوق مسلم خود در خلیج فارس و تنگه هرمز، با اقتدار عمل خواهد کرد و در صورت نیاز، دامنه دفاع از منافع کشور را در عرصههای منطقهای گسترش خواهد داد.
وی با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح کشور ادامه داد: دشمنان باید بدانند هرگونه تهدید، فشار یا طراحی علیه جمهوری اسلامی ایران با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد و هیچ نقشهای برای ضربه زدن به منافع و امنیت کشور به نتیجه نخواهد رسید.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی با محکومیت اقدامات خصمانه و جنایتهای رژیم صهیونیستی تأکید کرد: ملت ایران در برابر ظلم و تجاوز سکوت نخواهد کرد و هرگونه اقدام علیه منافع و امنیت کشور با پاسخ قاطع و متناسب مواجه خواهد شد.
وی افزود: هرگونه تصور دشمنان برای تعرض یا اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران، محقق نخواهد شد چراکه ملت ایران و نیروهای مسلح با هوشیاری و اقتدار از تمامیت ارضی و امنیت کشور دفاع خواهند کرد.
آیت الله دری نجفآبادی بیان کرد: تحول و پیشرفت چشمگیر پزشکی کشور پس از انقلاب اسلامی، یکی از مهمترین جلوههای خودباوری و توانمندی ملی است که به برکت این انقلاب رقم خورده و در زمره دستاوردهای بزرگ تاریخ معاصر ایران قرار دارد.
وی گفت: ایران در بسیاری از عرصههای تخصصی و فوقتخصصی پزشکی، از جمله جراحیهای پیشرفته، درمان بیماریهای پیچیده، پیوند اعضا و فناوریهای نوین سلامت، به جایگاهی قابل توجه دست یافته است که نشاندهنده رشد علمی، تلاش متخصصان و تحقق ظرفیتهای داخلی کشور است.
آیتالله دری نجفآبادی با اشاره به پیشرفتهای حوزه سلامت افزود: پیش از انقلاب، کشور از ظرفیتهای محدود پزشکی و کمبود متخصصان برخوردار بود، اما امروز به برکت توسعه علمی، جراحیهای پیشرفته، درمان بیماریهای پیچیده و خدمات تخصصی پزشکی در استان مرکزی و سراسر کشور با کیفیت مطلوب ارائه میشود.
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