رحیمی: اقتدار پایدار و هوشمند راهبرد عبور از دو خطای محاسباتی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جعفر رحیمی در خطبههای نماز عبادی - سیاسی جمعه این هفته ساوه، با تبیین بخشی از خطبه ۱۱۱ نهجالبلاغه، به ناپایداری مواهب دنیوی اشاره کرد و افزود: امیرالمؤمنین(ع) در این فراز از سخنان خود بر این حقیقت تأکید میورزند که هیچکس در هیچ جایگاه و موقعیتی از حوادث ناگهانی و فراز و نشیبهای دنیا در امان نیست و تاریخ سرشار از نمونههایی است که قدرت، ثروت و موقعیت افراد، دستخوش تغییرات بنیادین شده است.
امام جمعه ساوه در بخش دیگری از خطبههای خود با تحلیل فضای سیاسی و رسانهای کشور، آن را متأثر از دو گفتمان متناقض دانست و گفت: این دو جریان با وجود تفاوت در ظاهر، در یک نتیجه خطرناک با یکدیگر همسو هستند و آن ارائه تصویری ضعیف از ایران و بیگانگی با واقعیتهای میدانی است.
وی گفتمان نخست را « وادادگی » خواند و افزود: این نگاه با روحیه وادادگی، معتقد است باید از هزینههای تقابل با آمریکا کاست و از منطق مقاومت عقبنشینی کرد.
امام جمعه ساوه افزود: در این نوع نگرش، برای مسائل مختلف کشور نسخههای سادهانگارانهای همچون «رها کردن» تجویز میشود به طوری که در موضوع هستهای، کنار گذاشتن ظرفیت غنیسازی؛ در عرصه منطقهای، رها کردن جبهه مقاومت و در حوزه امنیت ملی، نادیده گرفتن اهرم راهبردی تنگه هرمز، به عنوان راهکارهای کاهش تنش معرفی میشوند.
حجتالاسلام رحیمی به نقد گفتمان دوم پرداخت و گفت: این رویکرد که با احساس بازندگی همراه است، هر تغییر تاکتیکی یا جابهجایی در آرایش نیروها را به معنای عقبنشینی راهبردی میداند.
وی ادامه داد: در این نوع نگرش که حامیان آن اغلب دغدغهمند ارزشهای انقلاب هستند، هر تحولی در حوزه دیپلماسی، سیاست منطقهای یا پرونده هستهای به منزله از دست رفتن سرمایههای ملی تلقی شده و تصویری شکستخورده از وضعیت کشور ترسیم میکند و ضعف اساسی این نگاه، ناتوانی در تشخیص تفاوت میان تغییر تاکتیک و عقبنشینی راهبردی است.
امام جمعه ساوه با بیان اینکه راه نجات کشور، عبور از این دو خطای محاسباتی و حرکت به سمت گفتمان «اقتدار پایدار و هوشمند» است، گفت: باید به قدرت درونزای ملت باور داشت و با تحلیل واقعبینانه از دشمن و کنشگری فعال، میدان بازی را به نفع منافع ملی تغییر داد، در این منظومه فکری، ایران به عنوان کنشگری فعال و مبتکر، با شناخت دقیق میدان، شهامت به چالش کشیدن دشمن و پیوند هوشمندانه قدرت، دیپلماسی، معیشت و عدالت، آینده را رقم میزند.
وی با تأکید بر حفظ دستاوردهای ملی افزود: انرژی هستهای باید با قدرت حفظ و برای پیشرفت کشور به کار گرفته شود.
امام جمعه ساوه گفت: جبهه مقاومت نیز بخشی از قدرت بازدارندگی و عمق راهبردی کشور است که باید هوشمندانه مدیریت شود، همچنین تنگه هرمز یک برگ برنده راهبردی در اختیار ایران است که میتواند امنیت ملی و منافع منطقهای ما را تأمین کند.
حجتالاسلام رحیمی با تأکید بر اینکه کشور نباید معطلِ مذاکرات بماند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ضمن استفاده از ظرفیت دیپلماسی، از اصول خود عقبنشینی نخواهد کرد و اجازه نخواهد داد سرمایههای ملی نه از سر ترس و نه از سر حسرت تضعیف شوند.
وی گفت: امنیت، معیشت، پیشرفت و عدالت باید همزمان و با هم پیش روند و هیچیک نباید فدای دیگری شود.
امام جمعه ساوه بیان کرد: اقتدار پایدار و هوشمند، تجلی واقعی «ایران قوی» است که با منظومه فکری امام راحل(ره)، امام شهید و رهبر معظم انقلاب قرابت داشته و مقاومت در این چارچوب، به معنای در دست گرفتن ابتکار عمل و طراحی فعالانه آینده کشور است.
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