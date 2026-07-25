به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین دوره بازی‌های آسیایی، مهرماه سال جاری (سپتامبر ۲۰۲۶) به میزبانی آیچی‑ناگویا ژاپن برگزار خواهد شد. والیبال ساحلی یکی از رشته‌های این بازی‌ها است که مسابقات آن در دو گروه مردان و زنان پیگیری خواهد شد. بازیکنان تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا معرفی شدند که شامل (عباس پورعسگری – علیرضا آقاجانی) و (ابوالحسن خاکی زاده – امیرعلی قلعه نوی) هستند.

مسابقات والیبال ساحلی مردان بازی‌های آسیایی ناگویا با حضور ۳۲ تیم برگزار می‌شود که علاوه بر تیم‌های ایران، کشورهای چین، هنگ کنگ، اندونزی، ژاپن، قزاقستان، کره جنوبی، مغولستان، عمان، فیلیپین، قطر، تایلند، ازبکستان و ویتنام با دو تیم و مالدیو، بنگلادش، سری‌لانکا و تیمور شرقی با یک تیم در آن حضور دارند.

تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران هم اکنون در تاشکند حضور دارند و در مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیای مرکزی ۲۰۲۶ شرکت کردند.