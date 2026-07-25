به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیای مرکزی ۲۰۲۶ از صبح امروز (شنبه سوم مرداد) با حضور ۱۰ تیم در دو گروه در تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز شد.
تیم ملی والیبال ساحلی ایران یک (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) که در گروه B با قزاقستان، ازبکستان، مالدیو و ازبکستان همگروه است، در نخستین مسابقه خود به مصاف قزاقستان رفت و دو بر یک این تیم را شکست داد.
ملی پوشان ساحلی ایران در ست نخست این دیدار ۲۱ بر ۱۷ نتیجه را واگذار کردند اما در دو ست بعدی ۲۱ بر ۱۸ و ۱۵ بر ۱۰ به پیروزی رسیدند تا در نخستین گام فاتح میدان شوند. مردان والیبال ساحلی ایران در دومین دیدار مرحله مقدماتی که عصر برگزار میشود به مصاف ازبکستان میروند.
در دیگر مسابقه مرحله مقدماتی تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) موفق به شکست مقتدرانه و دو بر صفر با امتیازهای ۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۹ مقابل میزبان مسابقات (ازبکستان) شد.
ملیپوشان ایران که در گروه A با تیمهای ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان همگروه هستند، در مسابقه بعدی خود که عصر امروز برگزار میشود، به مصاف تاجیکستان میروند.
در پایان مرحله مقدماتی تیمهای اول و دوم هر گروه به مرحله نیمهنهایی راه خواهند یافت تا به صورت ضربدری به مصاف یکدیگر بروند و تیمهای برنده به فینال و بازندهها به دیدار ردهبندی راه یابند.
رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربیان و نادر انصاری به عنوان سرپرست ملیپوشان را در این رقابتها همراهی میکنند.
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