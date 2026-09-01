به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی آمارهای رسمی اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان نشان می‌دهد حوادث رانندگی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ روندی افزایشی داشته و شمار مصدومان این حوادث نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۵ درصد افزایش یافته است.

بر اساس آمارهای منتشر شده، در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴، مجموع مصدومان ناشی از حوادث رانندگی در استان گیلان ۳ هزار و ۳۸۹ نفر ثبت شده بود که این رقم در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۳ هزار و ۹۳۱ نفر افزایش یافته است.

این آمار به معنای افزایش ۵۴۲ نفری شمار مصدومان حوادث رانندگی در استان طی یک سال است؛ روندی که ضرورت توجه جدی‌تر به ایمنی محورهای مواصلاتی، کنترل تخلفات رانندگی و ارتقای زیرساخت‌های جاده‌ای گیلان را بیش از پیش نمایان می‌کند.

مردان؛ بیشترین سهم از مصدومان حوادث رانندگی

بررسی تفکیکی آمار مصدومان در سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد مردان همچنان بیشترین سهم از آسیب‌دیدگان حوادث رانندگی را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس این گزارش، در سه ماهه نخست سال جاری ۲ هزار و ۷۸۲ مورد مصدومیت مربوط به مردان بوده است؛ آماری که نشان می‌دهد الگوی آسیب‌پذیری جنسیتی در حوادث رانندگی استان نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است.

محورهای برون‌شهری همچنان در کانون خطر

از سوی دیگر، محل وقوع حوادث رانندگی نیز یکی از شاخص‌های مهم در بررسی وضعیت ایمنی جاده‌های استان به شمار می‌رود.

بر اساس داده‌های اعلام شده، مناطق برون‌شهری همچنان از نقاط پرخطر استان گیلان محسوب می‌شوند. در سال گذشته ۱۱۰ مورد مصدومیت در این مناطق ثبت شده بود و بررسی آمار سال جاری نیز نشان‌دهنده استمرار سهم بالای محورهای برون‌شهری در حوادث رانندگی است.

افزایش مصدومان حوادث رانندگی در حالی رقم خورده است که گیلان به دلیل برخورداری از محورهای پرتردد، گردشگرپذیری و افزایش حجم تردد در مقاطع مختلف سال، همواره با چالش‌های مرتبط با ایمنی جاده‌ای مواجه بوده است.

تداوم روند افزایشی حوادث رانندگی می‌تواند زنگ هشداری برای دستگاه‌های متولی ایمنی راه‌ها باشد؛ موضوعی که توجه بیشتر به وضعیت محورهای برون‌شهری، اصلاح نقاط حادثه‌خیز، ارتقای کیفیت راه‌ها و افزایش نظارت بر رفتارهای پرخطر رانندگان را ضروری می‌کند.