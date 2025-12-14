  1. استانها
دهقان: دوره تدبر در قرآن در قروه برگزار شد

قروه- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه از برگزاری دوره آموزشی«تدبر در قرآن کریم» با هدف تعمیق معارف قرآنی و ارتقای فهم دینی در این شهرستان خبر داد.

حجت‌الاسلام مهدی دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دوره آموزشی «تدبر در قرآن کریم» در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی نور اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه و با حضور استاد حجت‌الاسلام محمدخواه، رئیس دارالقرآن اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان کردستان برگزار شد.

وی افزود: در این دوره، مباحثی پیرامون جایگاه تدبر در قرآن کریم، شیوه‌های فهم عمیق آیات الهی و نقش تدبر در اصلاح رفتار فردی و ارتقای سبک زندگی اسلامی برای شرکت‌کنندگان تبیین شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قروه با تأکید بر ضرورت انس جامعه با قرآن کریم تصریح کرد: صرف قرائت قرآن کافی نیست و تدبر در آیات الهی می‌تواند زمینه‌ساز درک صحیح مفاهیم دینی و کاربردی شدن آموزه‌های قرآنی در زندگی روزمره باشد.

دهقان ادامه داد: این برنامه در راستای سیاست‌های سازمان تبلیغات اسلامی و با هدف تعمیق معارف قرآنی، افزایش آگاهی دینی و تقویت پیوند مخاطبان با کلام وحی برگزار شد که با استقبال خوب علاقه‌مندان همراه بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی و محافل قرآنی به صورت مستمر در دستور کار اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه قرار دارد و این برنامه‌ها با بهره‌گیری از اساتید مجرب ادامه خواهد یافت.

