به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی ظهر چهارشنبه در دومین جشنواره فناورانه «شیخبهایی» علم و فناوری را رمز ایستادگی کشور در برابر فشارهای بینالمللی دانست و اظهار کرد: برای حفظ جایگاه کشور در عرصههای جهانی ضروری است نظام آموزشی به گونهای متحول شود که دانشآموزان به جای تربیت تکبعدی همانند دانشمندان بزرگ تمدنساز بهصورت جامع و همهجانبه پرورش یابند.
وی با ارائه پیشنهادی برای اصلاح ساختار آموزشی، تصریح کرد: پیشنهاد من به وزارت آموزشوپرورش ادغام رشتههای تحصیلی در مدارس است تا دانشآموزان با اخذ دیپلم واحد در کنار دروس تخصصی با مبانی علوم مختلف از جمله ادبیات، فقه، فلسفه، ریاضی، جغرافیا و تاریخ نیز آشنا شوند.
استاندار همدان افزود: بسیاری از آسیبهای اجتماعی و احساس بیهویتی ناشی از عدم شناخت کافی نسبت به تاریخ، جغرافیا و هویت ملی است بنابراین چنین رویکرد آموزشی میتواند ضمن ریشهکن کردن این آسیبها کلید حل چالشهایی نظیر بیکاری فارغالتحصیلان و بحرانهای زیستمحیطی باشد.
ملانوریشمسی با اشاره به راهاندازی «شورای گفتگوی دولت و شرکتهای فناور» با دبیری پارک علم و فناوری استان همدان بر اهمیت ارتباط عملی میان علم و اجرا تاکید کرد و گفت: مدیران استان نقش تسهیلگر و پشتیبان را ایفا میکنند اما اجرای واقعی برنامهها باید از سوی مردم و با تکیه بر دانش بومی انجام شود.
وی با یادآوری ظرفیتهای بینظیر استان همدان در حوزههای گردشگری، کشاورزی، صنایعدستی و گیاهان دارویی، خاطرنشان کرد: اگر همراه با تحولات جهانی علممحور به سمت نسلهای چهارم و پنجم کارآفرینی حرکت نکنیم از قافله توسعه عقب خواهیم ماند.
استاندار همدان در پایان با اشاره به تجربیات موفق کشور در جنگهای سایبری و ترکیبی، تاکید کرد: تکیه بر توان نخبگان جوان و ارتقای توان دفاعی از طریق فناوری عامل اصلی پیروزی کشور در عرصههای مختلف بوده و این مسیر باید با شتاب بیشتری استمرار یابد.
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