سرقت تجهیزات شبکه برق در رزن موجب اختلال در ارائه خدمات می شود

محمد رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت همکاری رسانه‌ها با مجموعه توزیع برق اظهار کرد: رسانه‌ها همواره در کنار دستگاه‌های اجرایی بوده‌اند و این همراهی در اطلاع‌رسانی به‌ویژه در حوزه مدیریت مصرف و ایمنی برق نقش بسیار مهمی دارد.

وی با اشاره به برخی حوادث رخ‌داده در شهرستان رزن افزود: متاسفانه در برخی موارد ناآگاهی افراد نسبت به خطرات برق موجب وقوع حوادث ناگوار و حتی مرگبار شده است و در صورتی که آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌های لازم به‌موقع و به‌صورت گسترده انجام شود می‌توان از بسیاری از این اتفاقات جلوگیری کرد.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان رزن با تاکید بر ضرورت تولید محتوای آموزشی کوتاه و کاربردی بیان کرد: انتشار پوسترهای آموزشی، خبرهای کوتاه و فیلم‌های چنددقیقه‌ای در رسانه‌ها و گروه‌های اطلاع‌رسانی می‌تواند آگاهی مردم را نسبت به مسائل ایمنی افزایش دهد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت مصرف برق گفت: در حال حاضر برنامه‌های مدیریت مصرف با جدیت در رزن دنبال می‌شود و در قالب طرح «مهتاب» اقدامات مختلفی در حال اجرا است.

رضایی افزود: کنترل دستکاری‌های غیرمجاز کنتورها، شناسایی موارد تخلف، تعویض کنتورهای قدیمی با کنتورهای هوشمند و اصلاح برخی تجهیزات از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در طرح مهتاب است.

وی با قدردانی از همکاری اصناف شهرستان در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف اظهار کرد: خوشبختانه بخش قابل توجهی از اصناف با مجموعه توزیع برق همکاری مناسبی داشته‌اند و بسیاری از اقدامات با همراهی و مشارکت خود مردم و کسبه انجام شده است.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان رزن ادامه داد: فرهنگ همکاری در حوزه مدیریت مصرف در شهرستان مطلوب است و امیدواریم با استمرار اطلاع‌رسانی و همکاری مردم این فرهنگ بیش از گذشته تقویت شود.

رضایی با اشاره به عملکرد مجموعه توزیع برق شهرستان رزن بیان کرد: با تلاش همکاران وضعیت شهرستان در بسیاری از شاخص‌ها مطلوب است و در حوزه مدیریت مصرف نیز رتبه‌های قابل توجهی در سطح استان کسب شده است.

وی گفت: مجموعه توزیع برق رزن با وجود محدودیت امکانات و افزایش حجم مصرف تلاش کرده خدمات مورد نیاز مردم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه کند.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان رزن با بیان اینکه حدود ۶۰ نفر در مجموعه توزیع برق شهرستان فعالیت دارند، افزود: همکاران ما شبانه‌روز برای حفظ پایداری شبکه و ارائه خدمات به مشترکان تلاش می‌کنند و کسب رتبه‌های برتر در برخی ارزیابی‌های استانی حاصل تلاش جمعی کارکنان مجموعه است.

تأمین برق مسکن ملی تا پیش از آغاز فصل پاییز

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان رزن در ادامه به تامین برق پروژه مسکن ملی اشاره کرد و گفت: اجرای شبکه برق این مجموعه با برخی مشکلات و معارضات همراه بود اما مجموعه توزیع برق منتظر رفع کامل مشکلات نماند و عملیات اجرایی را آغاز کرد.

وی افزود: ساکنان مسکن ملی رزن در حال حاضر از برق موقت استفاده می‌کنند و تلاش ما این است که در سریع‌ترین زمان ممکن و پیش از آغاز فصل پاییز برق دائم و مطمئن برای این منطقه تامین شود.

رضایی گفت: با اجرای خط و شبکه مناسب، برق پایدار برای خانوارهای ساکن در این مجموعه فراهم خواهد شد.

وی همچنین به یکی از پروژه‌های مهم جابه‌جایی شبکه برق اشاره کرد و افزود: جابه‌جایی شبکه برق در مسیر روستای «شاطر بالی» با حمایت و پیگیری مسئولان انجام شد.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان رزن اظهار کرد: در این پروژه نزدیک به ۲۰ پایه شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف جابه‌جا شد که به دلیل وجود شبکه برق‌دار اجرای عملیات از نظر فنی بسیار دشوار بود.

رضایی افزود: عملیات جابه‌جایی به‌صورت مرحله‌ای و با رعایت اصول ایمنی انجام شد و اجرای این پروژه می‌تواند در توسعه مسیر و رفع مشکلات موجود موثر باشد.

وی با اشاره به افزایش بار شبکه برق شهرستان گفت: الگوی مصرف برق در سال‌های اخیر تغییر کرده و استفاده از وسایل پرمصرف به‌ویژه کولرهای گازی افزایش یافته است.

رضایی گفت: با توجه به توسعه ساخت‌وسازها و افزایش مصرف برق اجرای پست‌های جدید برق در برخی نقاط شهر رزن در دستور کار قرار گرفته است و احداث و تقویت پست‌ها و افزایش ظرفیت ترانسفورماتورها می‌تواند به پایداری شبکه و پاسخ‌گویی بهتر به نیاز مشترکان کمک کند.

وی در ادامه با اشاره به افزایش سرقت تجهیزات برق اظهار کرد: متاسفانه سرقت تجهیزات شبکه برق در برخی مناطق افزایش یافته و این موضوع علاوه بر وارد کردن خسارت می‌تواند در ارائه خدمات به مردم نیز اختلال ایجاد کند.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان رزن افزود: در برخی موارد سارقان از استان‌های همجوار وارد منطقه می‌شوند و حتی گزارش‌هایی از مسلح بودن برخی افراد وجود داشته است.

وی با اشاره به همکاری نیروی انتظامی گفت: تعامل خوبی میان مجموعه توزیع برق و نیروی انتظامی وجود دارد و پیگیری‌های لازم برای شناسایی و برخورد با سارقان انجام می‌شود و پرونده‌های مختلفی در زمینه سرقت تجهیزات برق در دست بررسی است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مسئول این روند کنترل شود.