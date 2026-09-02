محمدرضا میرادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، بیان کرد: شواهد علمی و تجربیات زیسته نظام سلامت ایران نشان میدهد که واکسیناسیون، امنترین و کارآمدترین راهکار برای پیشگیری از بیماریهای عفونی و ارتقای امید به زندگی در جامعه است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، با بهرهگیری از زیرساختهای استاندارد زنجیره سرد و تلاش شبانهروزی کادر بهداشت، موفق به دستیابی به پوشش بیش از ۹۵ درصدی واکسیناسیون کودکان شدهایم.
وی افزود: این رقم نشاندهنده تعهد مجموعه سلامت برای دسترسی عادلانه همه آحاد جامعه، بهویژه در مناطق کمبرخوردار، به خدمات پیشگیرانه است.
میرادی با اشاره به نقش واکسیناسیون در کاهش بار بیماریها و هزینههای درمانی خانوادهها، خاطرنشان کرد: پوشش بالای واکسیناسیون در سیستان و بلوچستان، مرهون همکاری و اعتماد مردم به نظام سلامت است.
وی از والدین خواست که زمانبندی واکسیناسیون فرزندان خود را جدی بگیرند و افزود: هیچ جایگزینی برای واکسن به عنوان مؤثرترین ابزار پیشگیری از بیماریهای واگیردار وجود ندارد و ادامه این مسیر، نیازمند همراهی و مشارکت آگاهانه همه اقشار جامعه است.
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