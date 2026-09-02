«هری پاتر» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «هری‌پاتر» به نویسندگی و کارگردانی شایان بهمنی که پیش از این در خانه ‌نمایش ‌مهرگان به صحنه رفته بود، در دور دوم اجراهای خود از ۱۸ شهریور در سالن بلک‌باکس ایران‌مال روی صحنه می‌رود.

این اثر روایتی از زندگی هری پاتر بر اساس رمان اول تا چهارم هری‌پاتر اثر جی.کی رولینگ است.

سینا سلیقه‌دار، علی افتخاری، مانیا مقدم، مهرزاد جعفری، سپهر فرزاد، افشین داوودی، پدرام صادقی، محمد علینژاد، ملیحه میری، عرفان گل‌محمدی، محمد پورولی، سینا باقری، سارا رحیم‌دشتی، رضا علیزاده، والا محمدی، فریبا حسینی‌نسب، الهام مقربان، محمدحسین غلامی، ایمان رحیمدل، محراب رضائی، کیمیا کسنویه، ایلیا شکرگزار، علی شجاعی، عرشیا آزادی، محمدنقی اظهری، فاطمه معصومیان، نازنین اهرانی، مهسا صفری، مهدی کبیری، حسین کبیری، علیرضا علیخانی، هومن مردانی، بهار صلحی، میکائیل حردان، ادی براتی و آریا محمدیان بازیگرانی هستند که در این دور از اجرای نمایش، به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به امین شوشتری مدیر پروژه، محمدجواد شیخ طراح دکور، علیرضا ‌حافظی آهنگساز و انتخاب قطعه، سروناز امیدی طراح لباس، حمید سلامی طراح نور، مهسا ‌صفری طراح گریم، علی زندیه طراح گرافیک، پوستر و تبلیغات، غزاله ‌نیّرطراح حرکت و کروگراف، سروا طبسی دستیار کارگردان، سپهرفرزاد بازیگردان، کیمیا ‌کاظم‌دخت دستیار برنامه‌ریز، شایان عظیمی عکاس، کارگاه ساخت دکور خانه تمرین شمس گروه ساخت دکور، سیدحسین خلیل‌پورمجری دکور، شبنم زواریان، می‌گل ایمانی‌پور دستیاران گریم، فروشگاه فانتازیو اسپانسر لباس و اکسسوری و حامد ‌قریب مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه و تبلیغات اشاره کرد.

نمایش «هری‌پاتر» از ۱۸ شهریور اجرای خود را در سالن بلک‌باکس ایران‌مال آغاز می‌کند و هرشب ساعت ۲۰ روی صحنه می‌رود. علاقه‌مندان به تماشای این اثر می‌توانند از سایت تیوال اقدام به خرید بلیت کنند.