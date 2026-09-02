به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سفر آرش زره‌تن‌لهونی استاندار کردستان به شهرستان سقز، بعدازظهر چهارشنبه یکی از طرح‌های حوزه ورزش و آموزش و پرورش این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

سالن ورزشی چندمنظوره شهید عبدالعلی ترکمن و شهیده گلاله دلیری در زمینی به مساحت یک هزار و ۸۷۰ مترمربع احداث شده و دارای فضای ورزشی، رختکن و بخش اداری است.

برای اجرای این طرح ورزشی ۳۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است و با بهره‌برداری از آن، ظرفیت زیرساخت‌های ورزشی آموزش و پرورش شهرستان سقز افزایش یافت.

در آیین افتتاح این مجموعه، مصطفی مولوی‌فرد بازرس ویژه دفتر ریاست جمهوری، محسن بیگلری نماینده مردم سقز در مجلس شورای اسلامی، ضیاالدین نعمانی فرماندار ویژه سقز و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی حضور داشتند.

همچنین در این مراسم از سه تن از قهرمانان ورزشی شهرستان سقز به پاس موفقیت‌ها و افتخارات ورزشی آنان تجلیل شد.

آغاز ساخت مجتمع تجاری مسکونی زیویه

در ادامه برنامه‌های سفر استاندار کردستان به شهرستان سقز، عملیات اجرایی مجتمع تجاری مسکونی زیویه نیز با سرمایه‌گذاری اولیه یک هزار میلیارد تومان آغاز شد.

این مجتمع در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع احداث می‌شود و زیربنای آن ۱۸ هزار و ۶۵۰ مترمربع پیش‌بینی شده است.

بر اساس طرح اولیه، مجتمع زیویه در ۱۱ طبقه احداث خواهد شد که شامل ۲ طبقه تجاری، ۲ طبقه پارکینگ و هفت طبقه مسکونی است.

سرمایه‌گذار بومی این پروژه درخواست افزایش تعداد طبقات به ۱۳ تا ۱۵ طبقه را مطرح کرده است که صدور مجوز آن در حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان قرار دارد.

این طرح با حضور استاندار کردستان، بازرس ویژه دفتر ریاست جمهوری، نماینده مردم سقز در مجلس شورای اسلامی، فرماندار ویژه سقز و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی کلنگ‌زنی شد.