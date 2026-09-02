قتل زن عمو برای سرقت ۱۵ گرم طلا در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود حافظی گفت: در پی وقوع قتل یک زن حدوداً ۵۳ ساله در مردادماه سال جاری در یکی از محلات شیراز، شناسایی و دستگیری عامل این جنایت در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با حضور در صحنه جرم و بررسی‌های تخصصی و تصاویر دوربین‌های مداربسته دریافتند جوانی با قد کوتاه وارد ساختمان شده و پس از خفه کردن مقتول، طلاجات وی را به سرقت برده است.

رئیس پلیس آگاهی فارس ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات فنی و تحقیقات تخصصی موفق شدند هویت قاتل را شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

حافظی با اشاره به اعترافات متهم در جریان بازجویی گفت: این جوان ۲۲ ساله در تحقیقات اولیه به صراحت اعتراف کرد که مقتول زن عموی وی بوده و با انگیزه سرقت طلاجات، او را به قتل رسانده است.

وی اضافه کرد: با ادامه تحقیقات، مالخر طلاهای مسروقه نیز شناسایی و دستگیر شد و حدود ۱۵ گرم طلای سرقتی به ارزش ۳ میلیارد ریال از وی کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی فارس خاطرنشان کرد: قاتل و مالخر پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی و سپس روانه زندان شدند.