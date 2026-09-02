زارع: ملوان باید به فوتبال پایه بازگردد

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع شامگاه چهارشنبه پس از شکست ملوان مقابل نساجی مازندران در نشست خبری اظهار کرد: ابتدا باید از مردم عذرخواهی کنم. تکرار این جمله برای خودم هم سخت شده است، چرا که اصلاً دوست ندارم مردم ناراحت باشند و همیشه تمام تلاشم این بوده که آنها را خوشحال کنم، اما واقعیت این است که باید با شرایط موجود کنار بیاییم. متأسفانه روند خوبی نداریم و باید تلاش کنیم این وضعیت را درست کنیم.

وی افزود: یا این شرایط را درست می‌کنم یا مسئولیت را واگذار خواهم کرد. به هر حال متأسفانه باشگاه ملوان به سمتی می‌رود که صحبت از پول و هزینه کردن در باشگاه بیشتر شده است. سؤال من این است که چرا باید حتماً هزینه‌های سنگین انجام دهیم؟ به اعتقاد من باید بیشتر به تیم‌های پایه رجوع کنیم.

سرمربی ملوان ادامه داد: در فوتبال تیم‌هایی هستند که جوان‌ترند و می‌توانند با بازیکنان جوان کار کنند و نتیجه هم بگیرند، اما شرایط تیم‌هایی مثل ملوان، نساجی و آبادان متفاوت است. در این شهرها توقع هواداران بسیار زیاد است و مردم به حق انتظار دارند تیمشان در بالاترین سطح باشد.

زارع خاطرنشان کرد: ملوان در سال‌های گذشته شرایط خوبی داشته است، اما امروز به جایی رسیده‌ایم که باید دوباره به پایه‌ها رجوع کنیم. مهندس رشید هم سال‌هاست در فوتبال فعالیت می‌کند و خودش می‌داند شرایط اقتصادی و کمبود بازیکن چه فشاری ایجاد کرده است. نمی‌خواهم حرف‌هایم را در لفافه بزنم و واقعیت این است که شرایط اقتصادی سخت است.

وی تأکید کرد: هر زمانی که نگاه باشگاه ملوان تغییر کرده، این باشگاه سال به سال قوی‌تر شده و در کنار آن به تیم‌های پایه نیز کمک شده است. مطمئن هستم اگر این اتفاق رخ دهد، ملوان می‌تواند موفق شود. اما اگر سال به سال ضعیف‌تر شویم و در عین حال انتظار داشته باشیم معجزه اتفاق بیفتد، قطعاً چنین چیزی ممکن نیست.

سرمربی ملوان گفت: معتقدم حتی با همین تیم فعلی هم مربیانی هستند که می‌توانند بسیار خوب کار کنند و شاید تفکرشان نسبت به من بازتر باشد. من هم به هر حال تحت فشار هستم و واقعیت این است که دستم خالی است، اما باید جلو برویم و تلاش کنیم شرایط را اصلاح کنیم.

زارع در ادامه درباره ادامه همکاری خود با ملوان اظهار داشت: مردم به من لطف دارند و من هم نباید از این لطف سوءاستفاده کنم. اگر احساس کنم ماندنم به سود تیم است، تلاش می‌کنم بمانم و شرایط را درست کنم. اگر هم نتوانستم، مسئولیت را با افتخار تحویل می‌دهم.

وی افزود: قرار نیست بگویم چون من مانده‌ام، پس باید تا آخر بمانم. اگر نتایج خوب باشد، ادامه می‌دهم و اگر نتوانم نتیجه بگیرم، مطمئناً مسئولیت را واگذار خواهم کرد. وظیفه من این است که در این مقطع بمانم و برای اصلاح شرایط تلاش کنم.

سرمربی ملوان درباره دیدار برابر نساجی نیز گفت: نساجی امروز مستحق پیروزی بود. آنها زحمت کشیدند و تبریک می‌گویم. شرایط آنها این بود که نفرات خوبی در اختیار داشتند و توانستند از بازیکنان خود به خوبی استفاده کنند و در تعیین نتیجه بازی مؤثر باشند.

زارع در پایان گفت: مردم خیلی چیزها را تحمل می‌کنند و من این موضوع را به خوبی می‌فهمم. اگر روزی قرار باشد از ملوان جدا شوم، با سر بالا خواهم رفت، چرا که در این چند سال تلاش خودم را انجام داده‌ام. شاید در مقطعی این تیم به یک تفکر جدید نیاز داشته باشد.

وی تصریح کرد: روزی که بخواهم بروم، صحبت‌هایی که در دلم مانده را خواهم گفت و بعد می‌روم. اما فعلاً اجازه بدهید کارم را انجام دهم و تا زمانی که هستم، تمام تلاشم را برای اصلاح شرایط ملوان به کار خواهم گرفت.