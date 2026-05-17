به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی با تبریک فرارسیدن ۲۸ اردیبهشت روز جهانی موزه و آغاز هفته میراثفرهنگی، گفت: به منظور ترغیب جامعه، بهویژه نسل جوان برای پیوند دوباره با هویت تاریخی و آشنایی بیشتر با مفاخر ملی، بازدید عموم مردم از تمامی موزهها و بناهای تاریخی و فرهنگی تحت پوشش ادارهکل میراثفرهنگی فارس در روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه رایگان خواهد بود.
وی با اشاره به شعار ملی امسال «موزهها؛ حافظ هویت و انسجام ملی»، افزود: استان فارس با دارا بودن بیشترین آثار ثبت ملی و جهانی، ویترین تمدن ایران اسلامی است. این اقدام فرصتی مغتنم برای خانوادهها و گردشگران است تا با حضور در مجموعههایی نظیر تختجمشید، پاسارگاد، حافظیه، سعدیه و موزههای غنی استان، روایتهای ناگفته تاریخ ایران را از نزدیک لمس کنند.
مریدی در پایان تأکید کرد: تمامی پایگاههای جهانی و ملی و موزههای تحت پوشش در سراسر استان فارس در این روز آماده میزبانی شایسته از مشتاقان تاریخ و فرهنگ ایرانزمین هستند.
