۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۲۳

بازدید رایگان از اماکن تاریخی فارس در روز جهانی موزه‌ها

شیراز-مدیرکل میراث‌ فرهنگی فارس از رایگان بودن بازدید از تمام موزه‌ها و اماکن تاریخی تحت پوشش این اداره‌کل به مناسبت روز جهانی موزه‌ها در روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی با تبریک فرارسیدن ۲۸ اردیبهشت‌ روز جهانی موزه و آغاز هفته میراث‌فرهنگی، گفت: به منظور ترغیب جامعه، به‌ویژه نسل جوان برای پیوند دوباره با هویت تاریخی و آشنایی بیشتر با مفاخر ملی، بازدید عموم مردم از تمامی موزه‌ها و بناهای تاریخی و فرهنگی تحت پوشش اداره‌کل میراث‌فرهنگی فارس در روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه رایگان خواهد بود.

وی با اشاره به شعار ملی امسال «موزه‌ها؛ حافظ هویت و انسجام ملی»، افزود: استان فارس با دارا بودن بیشترین آثار ثبت ملی و جهانی، ویترین تمدن ایران اسلامی است. این اقدام فرصتی مغتنم برای خانواده‌ها و گردشگران است تا با حضور در مجموعه‌هایی نظیر تخت‌جمشید، پاسارگاد، حافظیه، سعدیه و موزه‌های غنی استان، روایت‌های ناگفته تاریخ ایران را از نزدیک لمس کنند.

مریدی در پایان تأکید کرد: تمامی پایگاه‌های جهانی و ملی و موزه‌های تحت پوشش در سراسر استان فارس در این روز آماده میزبانی شایسته از مشتاقان تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین هستند.

کد مطلب 6832933

