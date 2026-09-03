به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر پنجشنبه در نشست ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن که با حضور رئیس مرکز آمار ایران و مدیران استانی برگزار شد، با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق این طرح ملی، اظهار داشت: دقت و صحت آمار، پایه و اساس برنامهریزیهای کلان کشور است و هرگونه آمار خلاف واقع میتواند مسیر دستیابی به اهداف توسعه را منحرف کند.
وی افزود: سرشماری مسکن در کنار سایر طرحهای آماری، نقش مهمی در بهروزرسانی اطلاعات مورد نیاز برای تصمیمگیری و برنامهریزی دارد و باید با حساسیت و دقت لازم اجرا شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تجربه اجرای سرشماری کشاورزی در پنج استان کشور از جمله کهگیلویه و بویراحمد، تصریح کرد: این تجربه موفق نشان داد که با همکاری دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیتهای موجود میتوان دادههای دقیق و قابل اتکایی برای برنامهریزی فراهم کرد.
رحمانی ادامه داد: در سرشماری نفوس و مسکن، استفاده از روشهای نوین و ترکیبی، تلفیق شیوههای سنتی و الکترونیکی و بهرهگیری از پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار گرفته است و باید از این ظرفیت برای افزایش دقت اطلاعات استفاده شود.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران و تأکید رئیس جمهور، تمامی دستگاهها باید برای اجرای مطلوب این طرح ملی همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از فرمانداران، مدیران دستگاههای اجرایی و اعضای ستاد سرشماری خواست با هماهنگی کامل، زمینه اجرای دقیق و بدون نقص سرشماری را فراهم کنند.
رحمانی همچنین از مردم استان، بهویژه ساکنان مناطقی که نیازمند سرشماری میدانی هستند، خواست با مأموران سرشماری همکاری کنند و اطلاعات صحیح و دقیق در اختیار آنان قرار دهند.
وی تأکید کرد: کیفیت آمار سرشماری مستقیماً بر تصمیمگیریهای آینده و برنامهریزی برای توسعه استان اثرگذار است و مشارکت مردم و دستگاهها میتواند به ثبت تصویری واقعی و بهروز از وضعیت مسکن و جمعیت استان کمک کند.
نظر شما