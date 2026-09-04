به گزارش خبرگزاری مهر،سیدمحسن صادقی در نشست با اصغر نورالهزاده، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال، فناوری و هوش مصنوعی در متن تحولات اقتصادی کشور قرار گرفتهاند و توسعه این حوزهها نیازمند نیروی انسانی متخصص، زیرساخت، شرکتهای توانمند، بازار و ابزارهای مناسب تأمین مالی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای پارک علم و فناوری استان افزود: در حال حاضر ۶۵ واحد فناور در پارک مستقر هستند که ۴۷ واحد فناور غیردانشبنیان و ۱۸ شرکت دانشبنیان را شامل میشود. بخش مهمی از این شرکتها در حوزههای فناوری اطلاعات و ارتباطات، ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته، مواد شیمیایی و پلیمری، کشاورزی، صنایع غذایی، برق و الکترونیک، صنایع خلاق و تجهیزات پزشکی فعالیت دارند.
استاندار زنجان با اشاره به روند کیفیسازی شرکتهای فناور استان گفت: افزایش اشتغال، درآمد فروش و صادرات شرکتها نشان میدهد این رویکرد نتیجهبخش بوده و اکنون باید شرکتهایی که محصول، بازار و ظرفیت اشتغال ایجاد کردهاند، به سمت توسعه و مقیاس بالاتر حرکت کنند.
صادقی توسعه زیرساختهای جدید فناوری را لازمه این مرحله دانست و گفت: راهاندازی کارخانه نوآوری «ساخت اول» با محوریت هوش مصنوعی و مطالعات احداث برج فناوری در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: کارخانه نوآوری باید ارتباط میان نیازهای واقعی صنعت و ظرفیت شرکتهای فناور را برقرار کند تا نیازهای صنایع به پروژههای مشخص و راهکارهای فناورانه تبدیل شده و شرکتهای دانشبنیان نیز بتوانند محصولات خود را در بازار توسعه دهند.
استاندار زنجان با بیان اینکه هوش مصنوعی باید به پروژههای واقعی متصل شود، تصریح کرد: در کشاورزی میتوان از این فناوری برای مدیریت منابع آب، در صنعت و معدن برای بهینهسازی تولید، کنترل کیفیت و نگهداری پیشبینانه و در دستگاههای اجرایی برای تحلیل دادهها و کمک به تصمیمسازی استفاده کرد.
صادقی همچنین با اشاره به ظرفیتهای صنعتی، صادراتی و انرژی استان اظهار کرد: زنجان با صادرات محصولات مختلف به دهها کشور، برخورداری از صنایع ریشهدار، موقعیت کریدوری و ظرفیت قابل توجه تولید انرژی، مزیتهای مناسبی برای توسعه فناوری و جذب سرمایهگذاری دارد و میتوان از این ظرفیتها برای افزایش صادرات و توسعه اقتصاد دانشبنیان بهره گرفت.
وی تقویت صندوق پژوهش و فناوری استان را یکی از الزامات توسعه زیستبوم فناوری دانست و چهار درخواست استان را شامل حمایت مالی برای خرید ساختمان صندوق، اختصاص خط اعتباری ۸۰ میلیارد تومانی برای شرکتهای فناور، صدور مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری بهعنوان کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی و پیگیری تعیین تکلیف معافیت مالیاتی صندوقهای پژوهش و فناوری عنوان کرد.
استاندار زنجان خواستار حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکتهای مستعد استان و تأمین مالی زیرساختهای جدید، بهویژه کارخانه نوآوری ساخت اول شد و گفت: انتظار داریم ظرفیتهای زنجان در سیاستهای اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی مورد توجه قرار گیرد و زمینه اجرای طرحهای پایلوت در حوزههای دارای مزیت استان فراهم شود.
رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این دیدار با تأکید بر ظرفیتهای قابل توجه زنجان در حوزههای برق و انرژی، معدن، کشاورزی و هوشمندسازی، پیشنهاد تدوین برنامه ویژه توسعه فناوری استان با محوریت زنجیرههای ارزش را مطرح کرد.
اصغر نورالهزاده با اشاره به ظرفیت شرکت ایران ترانسفو سازی و زیرساختهای ایجادشده در حوزه برق و انرژی، بر تبدیل این مجموعه به یکی از محورهای توسعه فناوری صنعت برق و اتصال شرکتهای دانشبنیان و استارتاپها به این زنجیره تأکید کرد.
وی همچنین از آمادگی صندوق نوآوری و شکوفایی برای سرمایهگذاری مشترک در طرحهای راهبردی و تقویت منابع مالی شرکتهای دانشبنیان استان از طریق صندوق پژوهش و فناوری زنجان خبر داد.
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