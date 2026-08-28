به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد زارعی در خطبههای نمازجمعه این هفته اسلامآباد غرب با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، با اشاره به حدیث «العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس» اظهار کرد: شناخت شرایط روز و تشخیص میدانهای اثرگذاری دشمن، از مهمترین وظایف مؤمنان در شرایط کنونی است.
وی با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تمرکز بیشتری بر حوزه ادراک و رفتار مردم گذاشته است، افزود: یکی از مهمترین عرصههای مورد توجه دشمن، اقتصاد و معیشت مردم است و ایجاد ترس نسبت به آینده اقتصادی میتواند رفتارهای هیجانی و جمعی ایجاد کند.
امام جمعه اسلامآباد غرب تصریح کرد: در شرایطی که شایعاتی درباره کمبود کالا یا افزایش قیمتها منتشر میشود، مردم نباید بر اساس پیامهای فضای مجازی، مصاحبهها و اخبار غیرموثق اقدام به خرید بیش از نیاز کنند؛ زیرا خرید هیجانی خود میتواند به افزایش تقاضا، کاهش عرضه و تشدید گرانی منجر شود.
حجتالاسلام زارعی ادامه داد: خانوادهها باید میان حفظ ارزش دارایی و هجوم هیجانی برای خرید کالا تفاوت قائل شوند. برنامهریزی اقتصادی، مدیریت درآمد و مطالعه درباره سرمایهگذاری اقدامی منطقی است، اما تصمیمگیری بر مبنای شایعه و ترس از آینده میتواند اقتصاد خانواده و در نهایت اقتصاد جامعه را دچار مشکل کند.
وی سه وظیفه مهم مردم در شرایط اقتصادی فعلی را مورد اشاره قرار داد و گفت: خرید و مصرف باید متناسب با نیاز و درآمد خانواده باشد، تصمیمهای اقتصادی باید بر اساس اطلاعات و نه شایعات گرفته شود و مردم نیز باید روند طبیعی زندگی خود را حفظ کرده و از اقدامات هیجانی پرهیز کنند.
امام جمعه اسلامآباد غرب با تأکید بر اینکه مسئولیت مدیریت شرایط اقتصادی تنها بر عهده مردم نیست، خاطرنشان کرد: مسئولان نیز باید هنگام اتخاذ تصمیمهای دشوار اقتصادی، موضوع را برای مردم تبیین کنند و برای تنظیم بازار و جلوگیری از اختلال در روند عرضه و تقاضا اقدامات لازم را انجام دهند.
حجتالاسلام زارعی همچنین با اشاره به موضوع تحریمها گفت: کشور با وجود فشارهای اقتصادی، از ظرفیتهای متعددی برای تأمین نیازهای خود برخوردار است و بخش قابل توجهی از آثار روانی شرایط اقتصادی به نوسانات نرخ ارز، طلا و انتظارات تورمی بازمیگردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع بنزین اظهار کرد: مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۱۳۵ میلیون لیتر و تولید پالایشگاهی حدود ۱۲۰ میلیون لیتر است و این ناترازی نیازمند راهکارهای کارشناسی است، نه اینکه تمام هزینه ناکارآمدیها از مردم دریافت شود.
امام جمعه اسلامآباد غرب توسعه استفاده از سوخت CNG را یکی از راهکارهای کاهش ناترازی بنزین دانست و افزود: ظرفیت CNG کشور حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون مترمکعب در روز است، در حالی که میزان مصرف فعلی حدود ۱۵ میلیون مترمکعب است؛ بنابراین توسعه خودروهای دوگانهسوز میتواند بخشی از ناترازی سوخت را جبران کند.
حجتالاسلام زارعی همچنین بر ضرورت ارتقای استاندارد مصرف سوخت خودروهای تولید داخل تأکید کرد و گفت: کاهش مصرف سوخت خودروها، توسعه خودروهای هیبریدی و رقابتی شدن صنعت خودروسازی باید در دستور کار قرار گیرد و نباید هزینه ناکارآمدی تولید خودرو به مردم تحمیل شود.
وی با اشاره به موضوع قاچاق سوخت نیز بیان کرد: بخش اصلی قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است و برای مقابله با این مسئله باید سهمیههای غیرواقعی، بارنامههای صوری و مصارف غیرواقعی در بخشهای مختلف با جدیت بیشتری مدیریت شود.
امام جمعه اسلامآباد غرب در پایان، اختصاص یارانه بنزین به کد ملی و قابل انتقال بودن آن را یکی از راهکارهای قابل بررسی دانست و گفت: در این صورت افرادی که خودرو ندارند نیز از یارانه برخوردار میشوند و میتوان بخشی از تبعات اجتماعی و روانی اصلاح نظام یارانه سوخت را کاهش داد.
نظر شما