به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدمحمدمهدی حسینیهمدانی در خطبههای نماز جمعه این هفته کرج، با دعوت همگان به تقوای الهی، به تبیین راهبردهای کلان نظام در حوزه وحدت، مقابله با نفوذ و مسئولیتپذیری کارگزاران پرداخت.
وحدت؛ یک هدف راهبردی نه ابزار سیاسی
امام جمعه کرج با بیان اینکه وحدت در نظام اسلامی یک ضرورت غیرقابلانکار است، اظهار داشت: وحدت باید به عنوان یک هدف راهبردی و سلاح بازدارنده دیده شود، نه ابزاری برای مقاصد سیاسی.
وی تصریح کرد: «انتقاد» تنها وسیلهای برای اصلاح امور است و نباید به هدفی تبدیل شود که اصل وحدت جامعه را مخدوش کند. نقد باید در مسیر تقویت انسجام ملی باشد و از دوقطبیسازیهای کاذب که آسیب جدی به بدنه نظام وارد میکند، پرهیز شود.
اتمام حجت با مسئولانی که کوتاهیکنند
آیتالله حسینیهمدانی با هشدار صریح به مسئولانی که در وظایف خود کوتاهی میکنند، گفت: مردم از مسئولان انتظار کار و خدمت دارند. اگر در مواردی شاهد باشیم که مسئولی با ترکفعل خود، گرهی بر مشکلات مردم میافزاید، ضمن اتمام حجت، این افراد را به مردم معرفی خواهیم کرد و از سایر طرق قانونی برای رفع چالشها و پیگیری حقوق عمومی اقدام میکنیم.
هشدار نسبت به «نفوذ جریانی»
خطیب جمعه کرج در ادامه با هشدار نسبت به پدیده «نفوذ جریانی» تأکید کرد: دشمن در پروژههای نفوذ، دو مأموریت اصلی شامل «جمعآوری اطلاعات» و «خرابکاری» را دنبال میکند.
وی با بیان اینکه نفوذیها تلاش دارند با ایجاد اختلال در سیستمهای حیاتی و تضعیف زیرساختهای استراتژیک، ارکان نظام را هدف قرار دهند، از مردم و بدنه اداری خواست در گفتار و افشای نقاط ضعف سیستم در مجامع عمومی، نهایت دقت را داشته باشند تا ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنند.
مقابله با بازی دوقطبیسازی دشمن
وی با تقبیح دوقطبیسازیهای کاذبی نظیر «معیشت یا مقاومت» و «سازش یا موشک»، اینگونه القائات را بخشی از جنگ روانی دشمن برای سردرگم کردن افکار عمومی دانست.
امام جمعه کرج از نخبگان خواست با تحلیلهای مستدل، امید را در جامعه زنده نگه دارند و اجازه ندهند دشمن با ایجاد تقابلهای دروغین، انسجام فکری مردم را هدف قرار دهد.
پنج رکن وحدتآفرین
آیتالله حسینیهمدانی با اشاره به پنج رکن «رهبری، مسئولان، نخبگان، رسانهها و مردم»، تصریح کرد: رسانهها به عنوان سیستم عصبی جامعه، وظیفه دارند صدای دشمن را فیلتر کرده و بر تهدیدات و فرصتهای مشترک تمرکز کنند تا وحدت جامعه در برابر طوفانهای دشمن حفظ شود.
از تنگه هرمز تا حماسه ۱۷ شهریور
نماینده ولیفقیه در استان البرز در بخش پایانی سخنان خود، تنگه هرمز را نماد اقتدار جمهوری اسلامی و شکست سیاستهای مستکبرانه دانست و تأکید کرد: اقتدار ایران در آبراههای بینالمللی غیرقابلخدشه است.
وی همچنین ضمن گرامیداشت یاد شهدای ۱۷ شهریور (جمعه سیاه) به عنوان حماسهای عاشورایی، از نقش مؤثر نیروهای پدافند هوایی در تأمین امنیت کشور تقدیر کرد و در عین حال در سالروز درگذشت آیت الله طالقانی یاد و خاطره وی را گرامی داشت.
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