«شیراز» قطب پیوند اعضا با ۱۶ هزار عمل؛ جنگ هم پیوند عضو را تعطیل نکرد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- بهنام بهتری نژاد: در میان دستاوردهای نظام سلامت، شاید کمتر عرصه‌ای را بتوان یافت که به اندازه پیوند اعضا، جلوه‌ای روشن از توان علمی، تخصص پزشکی، مدیریت درمان، پیشرفت فناوری و فرهنگ انسانی یک جامعه باشد. پیوند اعضا تنها یک عمل جراحی پیچیده نیست؛ بلکه حاصل زنجیره‌ای هماهنگ از تشخیص دقیق، تصمیم‌گیری در حساس‌ترین لحظات، فعالیت شبانه‌روزی ده‌ها گروه تخصصی، وجود زیرساخت‌های پیشرفته درمانی، مدیریت منسجم فرآیندهای پزشکی و از همه مهم‌تر، نهادینه شدن فرهنگ اهدای عضو در جامعه است.

در چنین عرصه‌ای، نام شیراز طی بیش از سه دهه گذشته همواره به عنوان یکی از درخشان‌ترین نام‌های پزشکی ایران مطرح بوده است؛ شهری که با تکیه بر دانش و همت پزشکان پیشگام، تلاش خستگی‌ناپذیر کادر درمان، همراهی خانواده‌های اهداکنندگان عضو و شکل‌گیری یکی از پیشرفته‌ترین مراکز پیوند اعضا، توانسته جایگاهی کم‌نظیر در نظام سلامت کشور به دست آورد.

امروز برای بسیاری از بیماران نیازمند پیوند، شیراز تنها نام یک شهر نیست؛ مقصدی است که امید به زندگی را در دل هزاران خانواده زنده نگه داشته است.

دستیابی به این جایگاه، نتیجه یک موفقیت مقطعی یا محصول چند سال فعالیت نیست. آنچه امروز از آن به عنوان مرجعیت علمی و درمانی شیراز در حوزه پیوند اعضا یاد می‌شود، حاصل دهه‌ها تلاش مستمر برای بنیان‌گذاری یک مکتب علمی، تربیت نسل‌های متعدد از جراحان و متخصصان، توسعه زیرساخت‌های درمانی، استقرار نظام منسجم فراهم‌آوری و پیوند اعضا، گسترش فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف نظام سلامت است.

بی‌تردید، آنچه امروز از شیراز به عنوان «پایتخت پیوند اعضای ایران» یاد می‌شود، تنها یک عنوان یا افتخار نمادین نیست؛ بلکه بیانگر واقعیتی است که طی سال‌ها با تلاش پزشکان، پرستاران، متخصصان، هماهنگ‌کنندگان پیوند، پژوهشگران و همراهی خانواده‌هایی که در سخت‌ترین لحظات زندگی، با اهدای اعضای عزیزان خود فرصت دوباره‌ای برای ادامه حیات دیگران فراهم کرده‌اند، شکل گرفته است.

این دستاورد ارزشمند، نه فقط افتخاری برای استان فارس، بلکه سرمایه‌ای ملی برای نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

«اهدای عضو» در حقیقت «اهدای جان» است

سیدعلی ملک‌حسینی، جراح و پدر پیوند کبد ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه معتقد است آنچه امروز با عنوان «اهدای عضو» شناخته می‌شود، در حقیقت «اهدای جان» است، گفت: در هر عمل پیوند، فرصتی دوباره برای ادامه زندگی به بیماری بخشیده می‌شود که شاید هیچ راه درمان دیگری پیش روی او وجود نداشته باشد.

وی با بیان اینکه سال‌ها تجربه در حوزه پیوند اعضا او را به این باور رسانده که اهدای عضو یکی از بزرگ‌ترین جلوه‌های نوع‌دوستی و ایثار در جامعه است، ادامه داد: شاید بهتر باشد نام اهدای عضو را «اهدای جان» بگذاریم، چرا که نتیجه این اقدام، بازگرداندن حیات به انسان‌هایی است که امیدی به ادامه زندگی ندارند و تنها راه نجات آنان، دریافت عضو پیوندی است.

این جراح برجسته کشور، اهدای عضو را یکی از ماندگارترین و ارزشمندترین کارهای خیر عنوان کرد و افزود: هیچ اقدامی ارزشمندتر از آن نیست که یک انسان بتواند باعث ادامه زندگی انسان دیگری شود.

جنگ هم شرایط پیوند عضو را قطع نکرد

ملک‌حسینی با اشاره به شرایط حساس کشور در ماه های اخیر گفت: حتی در روزهای جنگ، خدمت‌رسانی به بیماران بدون وقفه ادامه داشت و مجموعه پیوند اعضا اجازه نداد کوچک‌ترین خللی در روند درمان بیماران ایجاد شود.

پدر پیوند کبد ایران، از ساخت بیمارستان خیریه سرطان با ظرفیت یک‌هزار و ۱۰۰ تخت خبر داد و گفت: پروژه‌ای که اکنون بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و قرار است به عنوان بخشی از یک مجتمع بزرگ درمانی، خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی گسترده‌ای را به بیماران ارائه کند.

وی ادامه داد: در کنار این مجموعه، بخش‌های سرپایی تخصصی نیز با ظرفیت حدود ۱۸۰ تخت در حال تکمیل است تا زنجیره خدمات درمانی کامل‌تر از گذشته شود.

لزوم حفظ جایگاه شیراز به عنوان قطب پیوند اعضای کشور

ملک‌حسینی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های درمانی، لازمه حفظ جایگاه شیراز به عنوان قطب پیوند اعضای کشور است، تصریح کرد: اگر امروز فارس جایگاهی ممتاز در حوزه پیوند اعضا دارد، این موفقیت تنها حاصل دانش پزشکان یا امکانات درمانی نیست، بلکه نتیجه اعتماد و بزرگواری خانواده‌هایی است که در دشوارترین لحظات زندگی، تصمیمی بزرگ و انسان‌دوستانه گرفته‌اند و امکان ادامه زندگی را برای بیماران نیازمند فراهم کرده‌اند.

ملک‌حسینی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده این اتفاق مهم تصریح کرد: ایران از ظرفیت‌های علمی، پزشکی و انسانی کم‌نظیری برخوردار است و اگر این ظرفیت‌ها با برنامه‌ریزی، حمایت و توسعه زیرساخت‌ها همراه شود، می‌توان شیراز را به یکی از معتبرترین و بزرگ‌ترین مراکز پیوند اعضا در جهان تبدیل کرد.

اجرای بیش از ۱۶ هزار و ۱۰۰ عمل پیوند در شیراز

سیاوش غلامی مدیر دفتر هماهنگی پیوند اعضا در بیمارستان ابوعلی سینا شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد این بیمارستان در حوزه پیوند اعضا گفت: تاکنون بیش از ۱۶ هزار و ۱۰۰ عمل پیوند در این مرکز انجام شده است؛ آماری که شیراز را در صدر مراکز پیوند اعضای کشور قرار داده است.

وی با تأکید بر جایگاه شیراز در شاخص‌های ملی پیوند اعضا ادامه داد: استان فارس نه تنها از نظر تعداد پیوندها در رتبه نخست کشور قرار دارد، بلکه در شاخص اهدای عضو نسبت به جمعیت نیز پیشتاز است این موضوع در حالی است که میانگین اهدای عضو در کشور حدود ۱۳ تا ۱۴ مورد به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت است، این رقم در استان فارس به حدود ۴۳.۵ مورد رسیده است.

مسئله تصمیم‌گیری خانواده‌های بیماران مرگ مغزی در «زمان طلایی»

مدیر دفتر هماهنگی پیوند اعضای بیمارستان ابوعلی‌سینا یکی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه را مسئله تصمیم‌گیری خانواده‌های بیماران مرگ مغزی در «زمان طلایی» دانست و افزود: در موارد مرگ مغزی، فرصت محدودی برای انجام فرآیند اهدای عضو وجود دارد و در صورت از دست رفتن این زمان، امکان استفاده از اعضای قابل پیوند از بین می‌رود.

غلامی در پایان با اشاره به حجم بالای تقاضا برای دریافت عضو پیوندی در کشور تصریح کرد: هم‌اکنون بیش از دو هزار بیمار در لیست انتظار فعال قرار دارند .

پیوند اعضا یکی از شاخص‌های مهم توسعه فرهنگی و اجتماعی جوامع است

محمد باقر خسروی رئیس بیمارستان ابوعلی‌سینای شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میزان اهدای عضو در هر جامعه می‌تواند تصویری روشن از سطح آگاهی، همدلی و بلوغ اجتماعی آن ارائه دهد.

وی با اشاره به نقش فرهنگ‌سازی در توسعه این حوزه افزود: بخش مهمی از موفقیت‌های به دست آمده در سال‌های اخیر، نتیجه گسترش آگاهی عمومی درباره اهمیت اهدای عضو و مشارکت خانواده‌ها در این فرآیند بوده است.

تلاش برای کاهش هزینه های درمانی

خسروی با اشاره به سیاست‌های این بیمارستان در حوزه کاهش هزینه‌های درمانی گفت: یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه، به حداقل رساندن پرداختی بیماران از جیب خود است؛ رویکردی که در کنار پذیرش بیمه‌های تکمیلی، با هدف افزایش دسترسی عادلانه‌تر مردم به خدمات درمانی دنبال می‌شود.

رئیس بیمارستان ابوعلی‌ سینای شیراز در پایان تصریح کرد: با استمرار حمایت‌ها و تقویت زیرساخت‌های سلامت در کشور این امور مهم در کشور ادامه می‌یابد.