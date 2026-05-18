ملک حسینی: اهدای عضو در شیراز حتی طی جنگ هم ادامه داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی ملک‌حسینی، ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب خبرنگاران گفت: اهدای عضو تنها یک اقدام مادی نیست، بلکه می‌تواند برای بیماران، فرصتی دوباره برای زندگی ایجاد کند؛ به همین دلیل بهتر است به جای اهدای عضو از اهدای جان صحبت کنیم.

وی با اشاره به جایگاه آموزه‌های دینی، ادامه داد: خدمت به مردم و کشور، در هر شرایطی ارزشمند است.

پدر پیوند کبد ایران با بیان اینکه فعالیت‌های درمانی حتی در زمان جنگ نیز متوقف نشده، گفت: آمار پیوندها کاهش پیدا نکرده و روند خدمت‌رسانی قطع یا حتی کند نشده است.

وی از پروژه‌های درمانی در دست احداث خبر داد و گفت: بیمارستان ۱۵۰۰ تختخوابی درمان سرطان با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد در حال ساخت است. همچنین مجتمع درمانگاهی مرحوم انصاری با ظرفیت ۱۸۰ تخت سرپایی در حال توسعه است و روند ساخت‌وسازها با سرعت بیشتری ادامه دارد.

ملک‌حسینی با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی، گفت: رسانه‌ها می‌توانند با ترویج اهدای عضو در مسیر این اقدام خیر مؤثر باشند.

وی از برنامه تغییر کاربری این مجموعه به دانشگاه ابوعلی سینا خبر داد و افزود: تا چند سال آینده، ظرفیت تخت‌ها افزایش می‌یابد و مجموعه به یکی از بزرگ‌ترین مراکز درمانی خیرساز تبدیل می‌شود. در حال حاضر ۸۰ تخت دیالیز در مرکز فعال است و مرکز همراه بیمار نیز بیش از یک سال است مورد استفاده قرار گرفته است.