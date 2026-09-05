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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۰۶

ده‌ها کشته و زخمی بر اثر انفجار در یک پایگاه نظامی بولیوی

ده‌ها کشته و زخمی بر اثر انفجار در یک پایگاه نظامی بولیوی

انفجار در یک پایگاه نظامی در بولیوی دست کم ۱۰ کشته و ده ها زخمی برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مسئولان محلی در بولیوی اعلام کردند در پی وقوع یک انفجار در پایگاه نظامی منطقه فیاچا دست کم ۱۰ تن جان خود را از دست دادند.

بر اساس این گزارش انفجار مذکور ساعت ۲ و نیم ظهر به وقت محلی در منطقه ای رخ داده که مواد آتش زا در آنجا نگه داری می شده است.

هنوز علت این انفجار رسما مشخص نشده اما مسئولان بولیوی اعلام کرده اند که ناشی از مواد آتش زا متعلق به وزارت دفاع این کشور بوده است.

همچنین گزارش شده که دست کم ۶۲ تن در این انفجار زخمی شده و به ده ها خانه خسارت وارد آمده است.

کد مطلب 6937535

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