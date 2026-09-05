نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، جو نسبتاً پایداری را طی امروز و فردا در استان انتظار داریم و در اغلب ساعتها آسمان استان صاف است.
وی در ادامه افزود: امروز در جنوب غرب و فردا در مناطق نیمه جنوبی افزایش وزش باد و در پارهای نقاط وزش باد شدید پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: از اوایل هفته آینده با تشدید ناپایداری، افزایش ابر، افزایش وزش باد و در پارهای از مناطق نیمه شمالی استان رگبار باران و رعدوبرق را انتظار داریم.
داداشی تصریح کرد: ادامه ناپایداری به صورت رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعدوبرق طی روزهای آینده در دامنهها و ارتفاعات شمال شرق، مرکز و نوار شمالی استان و همچنین در بخشهایی از نیمه شمالی همراه با افزایش وزش باد پیشبینی میگردد.
وی با اشاره به وضعیت دمایی خراسان شمالی بیان کرد: از نظر دمایی طی این مدت نوسان ۱ تا ۳ درجهای دما را انتظار داریم.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در خصوص وضعیت دمایی شبانهروز گذشته افزود: طی شبانهروز گذشته ایستگاه گریوان با کمینه دمای ۷ درجه سانتیگراد خنکترین و اسماعیلآباد با بیشینه دمای ۳۳ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان بودند.
داداشی بیان کرد: طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۳ و ۲۹ درجه سانتیگراد بود و در بین مراکز شهرستانهای استان، شیروان با کمینه دمای ۹ درجه سانتیگراد و پیشقلعه با بیشینه دمای ۳۳ درجه سانتیگراد بهترتیب خنکترین و گرمترین مراکز گزارش شدند.
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