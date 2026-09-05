خراسان رضوی قهرمان مسابقات جودو نوجوانان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، با اشاره به برگزاری مسابقات جودو نوجوانان انتخابی تیم ملی المپیک دانش‌آموزی برزیل در خرم‌آباد گفت: قرار بود این مسابقات به میزبانی تهران برگزار شود، اما با فراهم‌نشدن شرایط، در کمتر از یک هفته زمینه میزبانی مسابقات کشوری در لرستان فراهم شد تا رقابت‌های دانش‌آموزی به بهترین نحو در استان برگزار شود.

سید عیسی سهرابی، با تقدیر از عوامل برگزاری مسابقات و فدراسیون جودو، افزود: در مدت دو روز حدود ۶۰۰ نفر از ورزشکاران، مربیان و عوامل تیم‌ها در خرم‌آباد اسکان داده شدند و مسابقات نیز در سالن شهید چاغروند مجموعه ورزشی تختی خرم‌آباد برگزار شد.

نتایج انفرادی این مسابقات به شرح زیر است:

وزن ۵۰ کیلوگرم:

پرهام نیک‌خصال از البرز مقام اول، محمدجواد اسدپور از خراسان رضوی مقام دوم و سینا زورمند از تهران مقام سوم را کسب کردند.

وزن ۵۵ کیلوگرم:

برسا معصومی از تهران اول، رضا سلطانی از خراسان رضوی دوم و محمدامین سلیمانی از گلستان سوم شدند.

وزن ۶۰ کیلوگرم:

امیرحسین سعادتی از خراسان رضوی مقام اول، رادین سلمانی از البرز مقام دوم و طاها درویشوند از گیلان مقام سوم را به دست آوردند.

وزن ۶۶ کیلوگرم:

امیر تقی‌زاده، یوسف رمضانی و امیرحسین غلامی، هر سه از خراسان رضوی، به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

وزن ۷۳ کیلوگرم:

سامان سلیمانی و سهیل سعیدی از خراسان رضوی به ترتیب اول و دوم شدند و امیرعلی اسماعیلی از یزد مقام سوم را کسب کرد.

وزن ۸۱ کیلوگرم:

محسن خدادادی از خراسان شمالی مقام اول، امیرمحمد علیپور کوثری از همدان مقام دوم و امیررضا بهروان از گلستان مقام سوم را به دست آوردند.

وزن ۹۰ کیلوگرم:

محمد برفراز از خراسان شمالی مقام اول، پوریا کارگر از خراسان رضوی مقام دوم و عرفان فقانی از قم مقام سوم را کسب کردند.

وزن مثبت ۹۰ کیلوگرم:

امیرمحمد رشیدفر از لرستان مقام اول، رهام اقبالی از اصفهان مقام دوم و محمدمهدی پیرزاده از خراسان رضوی مقام سوم را به دست آوردند.

در رده‌بندی تیمی نیز خراسان رضوی با کسب عنوان قهرمانی در جایگاه نخست قرار گرفت، خراسان شمالی دوم شد و تیم البرز رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

این رقابت‌ها در راستای انتخاب اعضای تیم ملی جودوی نوجوانان برای حضور در المپیک دانش‌آموزی برزیل برگزار شد.