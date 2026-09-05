عزم عمومی، کلید پیشرفت چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی، پیش از ظهر شنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری ضمن قدردانی از زحمات سه‌ساله محمد رزم، انتصاب حجت‌الاسلام حسینی را تبریک گفت و برای ایشان آرزوی موفقیت کرد.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به ضرورت همکاری همه نهادها برای حل مشکلات استان، خاطرنشان کرد: استاندار و مجموعه مدیریتی استان در سنگر خدمت، باید برای پیشبرد اهداف عالی نظام و خدمت به مردم غیور استان، شبانه‌روز تلاش کنند.

فاطمی با بیان اینکه هنوز تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله داریم، بر لزوم عزم عمومی برای پیشرفت تأکید کرد.

وی با استناد به آیات قرآن و روایات اهل‌بیت (ع)، امانت‌داری و راست‌گویی را از برجسته‌ترین صفات مؤمنان دانست و به نقل از امام صادق (ع) گفت: برای شناخت افراد، نباید به نماز و روزه آن‌ها نگاه کرد، بلکه باید راست‌گویی و امانت‌داری آنان را معیار قضاوت قرار داد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به داستان لقمان حکیم و تأکید بر ترک کارهای بیهوده، بر لزوم پایبندی به قیود دینی و پرهیز از غفلت تأکید کرد و افزود: بشر همواره نیاز به مراقبت و نصیحت دارد؛ چنان‌که بزرگان دین نیز بر این امر تأکید داشته‌اند.