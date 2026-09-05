به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نجاتیان ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان اظهار کرد: جشنواره ژیمناستیک استان همدان روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه در دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به تنوع برنامههای این رویداد بیان کرد: در جشنواره ژیمناستیک استان همدان علاوه بر اجرای برنامههای ورزشی، بخشهای متنوعی شامل نمایشهای تئاتر، شاهنامهخوانی، آکروبات و سایر برنامههای فرهنگی و ورزشی تدارک دیده شده است تا فضایی جذاب برای ورزشکاران و خانوادههای آنها فراهم شود.
رئیس هیئت ژیمناستیک استان همدان همچنین از حضور ورزشکاران شهرستانهای ملایر و تویسرکان در این جشنواره خبر داد و افزود: تلاش بر این است که با برگزاری این رویداد ضمن ایجاد انگیزه در ورزشکاران، زمینه حضور بیشتر خانوادهها و شناسایی استعدادهای جدید این رشته فراهم شود.
وی با اشاره به استقبال گسترده از برنامههای این رشته در طرح اوقات فراغت تابستانی، تصریح کرد: بیش از چهار هزار نفر از برنامههای ژیمناستیک استان در تابستان امسال بهرهمند شدهاند که نشاندهنده ظرفیت بالای این رشته در استان همدان است و برنامهریزی شده تا این جشنوارهها بهصورت فصلی هر سه ماه یکبار هم در مرکز استان و هم در شهرستانها برگزار شود.
نجاتیان در پایان با اشاره به برنامههای آتی هیئت ژیمناستیک از تدوین طرح استعدادیابی با حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان خبر داد و گفت: قصد داریم با راهاندازی دفتر ویژهای برای شناسایی، هدایت و پرورش استعدادهای ژیمناستیک، مسیر قهرمانی ورزشکاران را از سنین پایه بهصورت علمی و هدفمند دنبال کنیم تا در آینده شاهد حضور پررنگتر ورزشکاران همدانی در سطح ملی باشیم.
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