سازمان بسیج عشایری سپاه قدس گیلان در رضوانشهر میز خدمت برپا کرد

به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ روح‌الله اسماعیل‌زاده عصر دوشنبه با اشاره ضرورت خدمت‌رسانی مستقیم به ساکنان مناطق عشایری رضوانشهر اظهار کرد: میز خدمت در مناطق شوشل، اسطلخوار و زردخونی رضوانشهر در آستانه اربعین حسینی برپا شده است.

رئیس سازمان بسیج عشایری سپاه قدس گیلان با بیان اینکه دراین میز خدمت نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی، فریدون طالبی رئیس اداره کل عشایر استان گیلان، فرماندار و جمعی از مدیران شهری رضوانشهر حضور داشتند، افزود: این برنامه بستری برای شنیدن دغدغه‌های اصلی مردم و برقراری ارتباط مستقیم میان عشایر و مدیران اجرایی بود.

وی ازضرورت برنامه‌ریزی‌های حمایتی و توسعه‌ای در مناطق مرتعی استان گفت و تصریح کرد:حضور مسئولان ارشد استانی و شهرستانی با این اشرافیت به وضعیت هستی آن عزیز ودر قلب مناطق صعب‌العبور، اولین گام برای درک واقعیت‌های موجود در زیستگاه‌های عشایری است.

سرهنگ اسماعیل زاده بررسی وضعیت نامناسب ایل‌راه‌ها و دشواری دسترسی به مراتع را از اولویت‌های اصلی عشایران رضوانشهر بیان کرد و گفت:رسالت بسیج عشایری، پیگیری مستمر مطالبات اقتصادی و زیست‌محیطی مردم است تا پایداری معیشت در این مناطق تضمین شود.

«بسیج عشایری» پل ارتباطی میان مردم عشایر و دستگاه‌های اجرایی است

رئیس سازمان بسیج عشایری سپاه قدس گیلان با اشاره به نقش تسهیل‌گری سازمان بسیج عشایری در تمامی عرصه‌ها، گفت:بسیج عشایری پل ارتباطی میان مردم عشایر و دستگاه‌های اجرایی برای بهبود زیرساخت‌های مرتعی و رفع مشکلات مربوط به آراد و.... عشایر و... است.

وی گفت: نیازهای شناسایی‌ شده در این بازدید میدانی برای رفع هرچه سریعتر آن گوش مسئولان مربوطه رسانده شد.