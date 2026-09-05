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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶

رونمایی از گجت‌های نوین در IFA۲۰۲۶ برلین

رونمایی از گجت‌های نوین در IFA۲۰۲۶ برلین

نمایشگاه IFA۲۰۲۶ برلین در حال برگزاری است و نسبت به سال‌های گذشته تغییر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تراستد ریویوز، این نمایشگاه که زمانی بر نمایش محصولات خانگی هوشمند تمرکز کرده بود اکنون به یک رویداد عمومی تر تبدیل شده است. در این نمایشگاه محصولات مختلفی رونمایی شده که برخی از آنها در زیر آمده اند:

یک دستگاه تهویه هوا به نام Levoit Elva۳۰۰X در این نمایشگاه رونمایی شده که به طور خاص برای اتاق خواب طراحی شده و مجهز به سیستم هوشمندی است که نسبت به ذرات هوابرد در حال تغییر واکنش نشان می دهد.

LevoitEleva 300X on a bedside table

دیگر محصول عرضه در این نمایشگاه یک حلقه هوشمند به نام EvobeingR۱ است که داده ها را به چشم اندازی تبدیل می کند که کاربر می تواند براساس آنها عمل کند. این حلقه پارامترهای معمول را می سنجد و در مرحله بعد داده های جمع آوری شده رابه چهار وضعیت تقسیم می کند و در نهایت توصیه های شخصی سازی شده برای بهبود ارائه می دهد.

Evobeing r1 smartring on a finger

شرکت Reolink در این نمایشگاه جدیدترین دوربین امنیتی خانه خود را به نمایش گذاشته است. این دوربین از پوشش دوگانه بهره می‌برد و همزمان به یک دوربین واید با وضوح ۴K و یک دوربین Pan-Tilt با وضوح ۳K مجهز است. قابلیت SyncTrack تصاویر ضبط‌شده توسط هر دو دوربین را با هم ترکیب می‌کند تا حتی کوچک‌ترین جزئیات اتفاقات را از دست ندهید. همچنین قابلیت Smart Detection وجود دارد که با استفاده از هوش مصنوعی، افراد، حیوانات و وسایل نقلیه را با دقت تشخیص می‌دهد.

Reolink OMVI 2i Ultra on a stone background

هم اکنون روندی فزاینده در حال شکل گیری است تا افراد کمتر موبایل خود را بررسی کنند و در همین راستا گجت Verso نیز به همین منظور ابداع شده است. این ابزار به موبایل کاربر متصل می شود و با صفحه نمایش کاغذ الکترونیک محتوای جلسات را ثبت می‌کند. این نمایشگری با قابلیت خوانش آسان و بدون خستگی چشم در اختیار کاربر قرار می دهد و به هوش مصنوعی برای دیکته کردن پیام‌ها مجهز است.

Flowtica Verso on a foamy background

برند «eufyMake» متعلق به شرکت Anker با معرفی یک چاپگر رومیزی مخصوص پارچه، فراتر از فناوری چاپ فرابنفش گام برمی‌دارد. این دستگاه امکان چاپ حرفه‌ای روی پوشاک را به خانه‌ها و استودیوهای کوچک فراهم می کند و دستگاه ترکیبی از فناوری‌های چاپ مستقیم روی پوشاک (DTG) و چاپ مستقیم روی فیلم (DTF) است و می‌تواند طرح‌های DTG تمام‌رنگی تولید کند که قابلیت تلفیق با گلدوزی‌های تک‌رنگ را دارند.

Anker eufymake in use

کد مطلب 6938140
شیوا سعیدی

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