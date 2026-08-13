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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۷

واحد کشیک دادسرای شیراز زیر ذره‌بین نظارت قضایی

واحد کشیک دادسرای شیراز زیر ذره‌بین نظارت قضایی

شیراز ــ رئیس کل دادگستری فارس با حضور در واحد کشیک دادسرای شیراز، روند خدمت‌رسانی شبانه‌روزی، رسیدگی به فوریت‌های قضایی و موانع خدمت‌رسانی در ساعات غیراداری را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی‌نسب، رئیس کل دادگستری استان فارس، به همراه دادستان مرکز استان، معاون نظارت دادستانی و معاون نظارت بر ضابطان دادسرای شیراز، از واحد کشیک دادسرای شیراز بازدید کرد.

در این بازدید، روند فعالیت واحد کشیک، نحوه ثبت و ارجاع شکایت‌ها، ارتباط با ضابطان قضایی، وضعیت نیروی انسانی و امکانات فیزیکی و سخت‌افزاری مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان قضایی استان با قضات و کارکنان این واحد درباره مسائل و موانع موجود در مسیر خدمت‌رسانی گفت‌وگو کردند.

رئیس کل دادگستری فارس در این بازدید با تأکید بر اهمیت فعالیت واحد کشیک گفت: این واحد به دلیل ارائه خدمات شبانه‌روزی و رسیدگی به فوریت‌های قضایی باید از ظرفیت نیروهای توانمند و مجرب برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه «دادستانی پیشانی برخورد با جرایم در دستگاه قضایی است»، افزود: در ساعات غیراداری، واحد کشیک باید با حساسیت و سرعت لازم، صدور دستورات فوری قضایی را دنبال کند.

رجایی‌نسب با تأکید بر اینکه وقوع جرم و نیاز به مداخله قضایی زمان نمی‌شناسد، گفت: خدمت قضایی محدود به ساعت اداری نیست و با توجه به نیازهای عمومی، حضور مقام قضایی در همه ساعات شبانه‌روز پیش‌بینی شده است.

رئیس کل دادگستری فارس همچنین از تلاش قضات و کارکنان واحد کشیک در ایام تعطیل و ساعات غیراداری قدردانی کرد و ادامه داد: حضور مستمر مجموعه قضایی در این ساعات، نشان‌دهنده آمادگی دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق افراد است.

کامران میرحاجی دادستان مرکز استان فارس نیز در این بازدید، واحد کشیک را یکی از بخش‌های مهم در صیانت از حقوق مردم و پیشگیری از اطاله دادرسی در پرونده‌های فوری دانست.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل دادسرا برای پاسخگویی سریع به فوریت‌های قضایی، خواستار شناسایی و رفع موانع موجود در مسیر خدمت‌رسانی شد.

میرحاجی گفت: ارتقای کیفیت خدمات قضایی، کاهش اطاله دادرسی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های فوری و پاسخگویی مؤثر به درخواست‌های قضایی مردم در ساعات غیراداری، از مهم‌ترین وظایف واحدهای کشیک دادسراست.

دادستان مرکز استان فارس همچنین بر تقویت نیروی انسانی و ارتقای امکانات واحد کشیک تأکید کرد و افزود: رسیدگی به درخواست‌های قضایی مردم در تمام ساعات شبانه‌روز، نقش مهمی در روند پرونده‌ها دارد و از مصادیق بیداری و هوشیاری دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی و فردی است.

در پایان این بازدید، رئیس کل دادگستری فارس از حضور مستمر قضات و کارکنان واحد کشیک و همچنین نظارت دادستان مرکز استان و معاونان مسئول در این حوزه، به‌ویژه در ساعات غیراداری و ایام تعطیل، قدردانی کرد.

کد مطلب 6915765

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