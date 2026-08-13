به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی‌نسب، رئیس کل دادگستری استان فارس، به همراه دادستان مرکز استان، معاون نظارت دادستانی و معاون نظارت بر ضابطان دادسرای شیراز، از واحد کشیک دادسرای شیراز بازدید کرد.

در این بازدید، روند فعالیت واحد کشیک، نحوه ثبت و ارجاع شکایت‌ها، ارتباط با ضابطان قضایی، وضعیت نیروی انسانی و امکانات فیزیکی و سخت‌افزاری مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان قضایی استان با قضات و کارکنان این واحد درباره مسائل و موانع موجود در مسیر خدمت‌رسانی گفت‌وگو کردند.

رئیس کل دادگستری فارس در این بازدید با تأکید بر اهمیت فعالیت واحد کشیک گفت: این واحد به دلیل ارائه خدمات شبانه‌روزی و رسیدگی به فوریت‌های قضایی باید از ظرفیت نیروهای توانمند و مجرب برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه «دادستانی پیشانی برخورد با جرایم در دستگاه قضایی است»، افزود: در ساعات غیراداری، واحد کشیک باید با حساسیت و سرعت لازم، صدور دستورات فوری قضایی را دنبال کند.

رجایی‌نسب با تأکید بر اینکه وقوع جرم و نیاز به مداخله قضایی زمان نمی‌شناسد، گفت: خدمت قضایی محدود به ساعت اداری نیست و با توجه به نیازهای عمومی، حضور مقام قضایی در همه ساعات شبانه‌روز پیش‌بینی شده است.

رئیس کل دادگستری فارس همچنین از تلاش قضات و کارکنان واحد کشیک در ایام تعطیل و ساعات غیراداری قدردانی کرد و ادامه داد: حضور مستمر مجموعه قضایی در این ساعات، نشان‌دهنده آمادگی دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق افراد است.

کامران میرحاجی دادستان مرکز استان فارس نیز در این بازدید، واحد کشیک را یکی از بخش‌های مهم در صیانت از حقوق مردم و پیشگیری از اطاله دادرسی در پرونده‌های فوری دانست.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل دادسرا برای پاسخگویی سریع به فوریت‌های قضایی، خواستار شناسایی و رفع موانع موجود در مسیر خدمت‌رسانی شد.

میرحاجی گفت: ارتقای کیفیت خدمات قضایی، کاهش اطاله دادرسی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های فوری و پاسخگویی مؤثر به درخواست‌های قضایی مردم در ساعات غیراداری، از مهم‌ترین وظایف واحدهای کشیک دادسراست.

دادستان مرکز استان فارس همچنین بر تقویت نیروی انسانی و ارتقای امکانات واحد کشیک تأکید کرد و افزود: رسیدگی به درخواست‌های قضایی مردم در تمام ساعات شبانه‌روز، نقش مهمی در روند پرونده‌ها دارد و از مصادیق بیداری و هوشیاری دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی و فردی است.

در پایان این بازدید، رئیس کل دادگستری فارس از حضور مستمر قضات و کارکنان واحد کشیک و همچنین نظارت دادستان مرکز استان و معاونان مسئول در این حوزه، به‌ویژه در ساعات غیراداری و ایام تعطیل، قدردانی کرد.