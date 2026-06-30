خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محمود نواصر: نخلستان‌ها از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشاورزی و اقتصادی مناطق خرماخیز از جمله شهرستان آبادان به شمار می‌روند و نقش مهمی در تولید، اشتغال و پایداری معیشت باغداران دارند. آینده این بخش مهم تا حد زیادی به نحوه مدیریت منابع، توسعه زیرساخت‌ها و توجه به چالش‌های موجود وابسته است.

در سال‌های اخیر، نخلستان‌ها با مجموعه‌ای از مسائل از جمله محدودیت منابع آبی، افزایش هزینه‌های تولید، تغییرات اقلیمی و برخی مشکلات در حوزه بهره‌وری روبه‌رو بوده‌اند؛ موضوعاتی که می‌تواند بر روند تولید و کیفیت محصول اثرگذار باشد.

توجه به آموزش بهره‌برداران، نوسازی باغات و حمایت از نخلداران از دیگر محورهایی است که در پایداری و تقویت این بخش کشاورزی مورد توجه قرار می‌گیرد.

نخلستان‌های آبادان موتور اشتغال و رونق اقتصادی

خسرو پیرهادی، فرماندار ویژه آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آبادان از دیرباز به عنوان یکی از قطب‌های تولید خرما در کشور شناخته می‌شود و برخورداری از نخلستان‌های وسیع، یک فرصت ارزشمند برای توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوارهای منطقه به شمار می‌رود.

وی افزود: احیای نخلستان‌های آسیب‌دیده، بهسازی شبکه‌های آبیاری، حمایت از نخلداران و توسعه صنایع فرآوری خرما، می‌تواند زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم هزاران نفر را فراهم کرده و نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری شهرستان داشته باشد.

فرماندار ویژه آبادان افزود: توسعه زنجیره ارزش خرما از تولید و بسته‌بندی تا فرآوری و صادرات، یکی از مهم‌ترین راهبردهای رونق اقتصادی شهرستان است و باید با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دنبال شود.

پیرهادی با اشاره به ظرفیت صادراتی محصولات نخیلات تاکید کرد: خرمای آبادان علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی از قابلیت بالایی برای حضور در بازارهای بین‌المللی برخوردار است و تقویت زیرساخت‌های صادراتی می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی برای تولیدکنندگان و اقتصاد منطقه ایجاد کند.

وی عنوان کرد: فرمانداری آبادان با حمایت از طرح‌های احیای نخیلات، جذب سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی و رفع موانع تولید، توسعه این بخش را با جدیت دنبال می‌کند چرا که رونق نخلستان‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار به حفظ هویت کشاورزی و امنیت غذایی منطقه نیز کمک خواهد کرد.

نخلستان‌ها با مشکلات انباشته مواجه هستند

جاسم غبیشاوی، یک کشاورز حوزه نخلداری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخلستان‌ها در سال‌های اخیر با چالش‌های اساسی روبرو بوده‌اند و ادامه این وضعیت، تولید خرما و فعالیت نخلداران را با دشواری‌های بیشتری مواجه می‌کند.

وی با اشاره به بحران شوری آب در سال‌های گذشته افزود: حدود ۱۰ سال قبل، شوری آب خسارت‌های قابل توجهی به نخلستان‌ها وارد کرد و بسیاری از باغداران هنوز آثار آن را در کاهش بهره‌وری و آسیب به نخل‌ها احساس می‌کنند.

غبیشاوی با تأکید بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان خرما گفت: قیمت خرید تضمینی خرما باید متناسب با هزینه‌های تولید افزایش یابد. در شرایط فعلی، قیمت‌های موجود پاسخگوی هزینه‌هایی که نخلداران برای نگهداری و تولید محصول پرداخت می‌کنند، نیست.

وی ادامه داد: هزینه تأمین نیروی کار به شکل قابل توجهی افزایش یافته و دستمزد کارگران، بخش بزرگی از هزینه‌های نخلداری را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، عملیات مختلفی مانند هرس، گرده‌ افشانی، آبیاری و برداشت محصول، همگی نیازمند نیروی انسانی هستند و این موضوع فشار مضاعفی بر نخلداران وارد کرده است.

این فعال حوزه نخلداری بیان کرد: هزینه‌های نخلداری در سال‌های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته و رشد قیمت نهاده‌ها، تجهیزات و خدمات، ادامه فعالیت را برای بسیاری از نخلداران دشوار کرده است.

غبیشاوی تأکید کرد: اگر حمایت‌های لازم از نخلداران صورت نگیرد و برای اصلاح قیمت خرید تضمینی و کاهش هزینه‌های تولید برنامه‌ریزی نشود، این شرایط می‌تواند بر میزان تولید خرما و پایداری نخلستان‌ها در سال‌های آینده تأثیرگذار باشد.

کشاورزی باید از روش‌های سنتی فاصله بگیرد

مریم سلطانی، یک مهندس کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز توسعه این بخش بدون حرکت به سمت کشاورزی مدرن امکان‌پذیر نیست و لازم است روش‌های سنتی به تدریج جای خود را به شیوه‌های نوین، علمی و مکانیزه بدهند.

وی با تأکید بر اهمیت تکمیل زنجیره ارزش خرما افزود: فرآوری خرما یکی از مهم‌ترین حلقه‌های این زنجیره است که می‌تواند علاوه بر افزایش ارزش افزوده، زمینه کاهش خام‌ فروشی و توسعه بازارهای جدید را فراهم کند.

سلطانی ادامه داد: صنایع تبدیلی در حوزه خرما موضوعی است که باید به ‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد. ایجاد و توسعه این صنایع، ضمن افزایش درآمد نخلداران به ایجاد اشتغال، تنوع ‌بخشی به محصولات خرمایی و تقویت صادرات نیز کمک خواهد کرد.

وی عنوان کرد: سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و صنایع فرآوری می‌تواند جایگاه خرما را در بازارهای داخلی و خارجی ارتقا داده و مسیر توسعه پایدار این محصول ارزشمند را هموار کند.

توسعه صادرات خرما ارزآوری را افزایش می‌دهد

سعید فراهانی، یک کارشناس بازرگانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه صادرات این محصول می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش اشتغال، رونق تولید و ارزآوری برای کشور داشته باشد و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: خرما یکی از محصولات دارای مزیت رقابتی ایران در بازارهای بین‌المللی است و با برنامه‌ریزی مناسب توسعه بسته‌بندی، بازاریابی و تسهیل فرآیندهای صادراتی می‌توان سهم بیشتری از بازارهای جهانی را به دست آورد.

فراهانی با اشاره به ظرفیت بازارهای منطقه‌ای گفت: کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بازار مناسبی برای خرمای ایران به ‌ویژه خرمای آبادان به شمار می‌روند و این ظرفیت می‌تواند به توسعه صادرات این محصول کمک کند.

وی تأکید کرد: حضور هدفمند در بازارهای هدف، شناسایی نیاز مشتریان و حمایت از صادرکنندگان، زمینه افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در زنجیره تولید و تجارت خرما را فراهم خواهد کرد.

لزوم نوسازی روش‌های تولید

آینده نخلستان‌های آبادان به میزان سرمایه‌گذاری، نوسازی روش‌های تولید و توجه جدی به زنجیره صادرات و فرآوری وابسته است.

اگر مسیر رو به رشد محقق نشود، این ظرفیت مهم اقتصادی با خطر کاهش بیشتر بهره‌وری و تضعیف جایگاه خود مواجه خواهد شد.