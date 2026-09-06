به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق فانی با اشاره به آغاز برداشت آلوبخارا در استان فارس، اظهار کرد: سطح زیرکشت این محصول در استان یک هزار و ۱۲۰ هکتار است و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از هفت هزار و ۵۰۰ تن آلوبخارا در فارس تولید شود.

وی افزود: برداشت این محصول از مناطق نیمه‌گرمسیری استان، از جمله شهرستان کازرون، آغاز شده و فرآیند برداشت در مناطق سردسیر فارس مانند بوانات تا اواخر مهرماه ادامه خواهد داشت.

بوانات و خرمبید؛ قطب‌های تولید آلوبخارا در فارس

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به پراکندگی تولید این محصول در استان گفت: شهرستان‌های بوانات، خرمبید، نی‌ریز، سرچهان و کازرون از مهم‌ترین کانون‌های تولید آلوبخارا در فارس به شمار می‌روند.

فانی با بیان اینکه میانگین عملکرد باغ‌های آلوبخارای استان حدود هفت تن در هر هکتار است، ادامه داد: شرایط اقلیمی متنوع فارس ظرفیت مناسبی برای تولید این محصول باغی فراهم کرده است.

از آلوی تازه تا آلوی خورشتی

وی با اشاره به فرآیند تبدیل آلوی تازه به آلوبخارا یا آلوی خورشتی بیان کرد: این فرآیند سنتی و تخصصی، تأثیر مستقیمی بر کیفیت نهایی محصول دارد و باغداران بلافاصله پس از برداشت، برای افزایش ماندگاری و حفظ رنگ و طعم محصول، میوه‌ها را طی فرآیندی حرارتی آماده می‌کنند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود: پس از جوشاندن میوه‌ها به مدت حدود ۱۰ دقیقه و خنک‌سازی آن‌ها، پوست‌گیری انجام می‌شود و محصول برای حدود یک هفته روی حصیر و در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار می‌گیرد تا رطوبت آن کاهش یابد.

فانی عنوان کرد: بر اساس برآورد کارشناسان، از هر چهار کیلوگرم میوه تازه، پس از طی مراحل فرآوری و خشک‌کردن، حدود یک کیلوگرم آلوی خورشتی مرغوب به دست می‌آید.

وی در پایان گفت: آلوبخارا علاوه بر مصرف به صورت تازه، به عنوان یکی از چاشنی‌های پرکاربرد در خورشت‌های اصیل ایرانی، جایگاه ویژه‌ای در سبد غذایی خانوارها دارد.