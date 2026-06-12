به گزارش خبرگزاری مهر، علی بخش نجاتی از اجرای یک برنامه فرهنگی و مردمی با هدف پاکسازی عرصههای طبیعی این شهرستان خبر داد و گفت: در یکصد و هفتاد و یکمین برنامه انجمن همیاران و پاکسازان طبیعت اقلید، جمعی از اعضای این انجمن با همراهی دوستداران محیط زیست، تپههای روبهروی ترمینال مسافربری این شهر را از زبالهها و پسماندهای رهاشده پاکسازی کردند.
با اشاره به اهمیت مشارکتهای مردمی در حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: این محدوده به دلیل رهاسازی انواع پسماندهای شهری و نخالههای ساختمانی طی سالهای اخیر با مشکلات زیستمحیطی متعددی مواجه شده بود و حجم قابل توجهی از پلاستیکها، کیسههای گچ و سیمان، قوطیهای فلزی و سایر زبالهها چهره طبیعی منطقه را مخدوش کرده بود.
مسئول اداره محیط زیست اقلید افزود: این عرصه طبیعی که در مجاورت پنجشنبهبازار اقلید قرار دارد، به دلیل رهاسازی پسماندهای ناشی از فعالیتهای روز بازار و بیتوجهی برخی شهروندان، همواره نیازمند مدیریت اصولی پسماند و ارتقای فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی است.
نجاتی با بیان اینکه این برنامه همزمان با آخرین روز هفته محیط زیست برگزار شد، تصریح کرد: در جریان این اقدام فرهنگی و محیطزیستی، حدود ۵۰ کیسه زباله جمعآوری و با همکاری شرکت مجری خدمات پسماند برای دفن اصولی به سایت دفع زباله شهرداری منتقل شد.
وی نقش تشکلهای مردمی در صیانت از سرمایههای طبیعی کشور را بسیار ارزشمند دانست و از همکاری انجمن زاگرس سبز اقلید و سرحد، پاکبانان شهرداری و اعضای انجمن همیاران و پاکسازان طبیعت در اجرای این برنامه قدردانی کرد.
مسئول اداره محیط زیست شهرستان اقلید تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست نیازمند مشارکت همگانی است و تداوم چنین برنامههایی میتواند در افزایش آگاهی عمومی و حفظ پاکیزگی طبیعت نقش مؤثری ایفا کند.
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