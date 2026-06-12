  1. استانها
  2. فارس
۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹

پاکسازی تپه‌های ورودی اقلید با مشارکت دوستداران طبیعت

پاکسازی تپه‌های ورودی اقلید با مشارکت دوستداران طبیعت

اقلید- رئیس اداره حفاظت محیط زیست اقلید از اجرای یک برنامه مردمی برای پاکسازی تپه‌های روبه‌روی ترمینال مسافربری این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بخش نجاتی از اجرای یک برنامه فرهنگی و مردمی با هدف پاکسازی عرصه‌های طبیعی این شهرستان خبر داد و گفت: در یکصد و هفتاد و یکمین برنامه انجمن همیاران و پاکسازان طبیعت اقلید، جمعی از اعضای این انجمن با همراهی دوستداران محیط زیست، تپه‌های روبه‌روی ترمینال مسافربری این شهر را از زباله‌ها و پسماندهای رهاشده پاکسازی کردند.

با اشاره به اهمیت مشارکت‌های مردمی در حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: این محدوده به دلیل رهاسازی انواع پسماندهای شهری و نخاله‌های ساختمانی طی سال‌های اخیر با مشکلات زیست‌محیطی متعددی مواجه شده بود و حجم قابل توجهی از پلاستیک‌ها، کیسه‌های گچ و سیمان، قوطی‌های فلزی و سایر زباله‌ها چهره طبیعی منطقه را مخدوش کرده بود.

مسئول اداره محیط زیست اقلید افزود: این عرصه طبیعی که در مجاورت پنجشنبه‌بازار اقلید قرار دارد، به دلیل رهاسازی پسماندهای ناشی از فعالیت‌های روز بازار و بی‌توجهی برخی شهروندان، همواره نیازمند مدیریت اصولی پسماند و ارتقای فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

نجاتی با بیان اینکه این برنامه همزمان با آخرین روز هفته محیط زیست برگزار شد، تصریح کرد: در جریان این اقدام فرهنگی و محیط‌زیستی، حدود ۵۰ کیسه زباله جمع‌آوری و با همکاری شرکت مجری خدمات پسماند برای دفن اصولی به سایت دفع زباله شهرداری منتقل شد.

وی نقش تشکل‌های مردمی در صیانت از سرمایه‌های طبیعی کشور را بسیار ارزشمند دانست و از همکاری انجمن زاگرس سبز اقلید و سرحد، پاکبانان شهرداری و اعضای انجمن همیاران و پاکسازان طبیعت در اجرای این برنامه قدردانی کرد.

مسئول اداره محیط زیست شهرستان اقلید تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست نیازمند مشارکت همگانی است و تداوم چنین برنامه‌هایی می‌تواند در افزایش آگاهی عمومی و حفظ پاکیزگی طبیعت نقش مؤثری ایفا کند.

کد مطلب 6858020

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها