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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

مشهد قهرمان اولین دوره مسابقات نت بال ساحلی شد

مشهد قهرمان اولین دوره مسابقات نت بال ساحلی شد

اولین دوره مسابقات نت بال ساحلی بانوان ایران به میزبانی تهران برگزار شد و تیم مشهد به قهرمانی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برگزاری چند دوره مسابقات سراسری نت بال سالنی نخستین دوره رقابت‌های ساحلی این رشته با حضور ۶ تیم در زمین والیبال ساحلی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد و تیم های مشهد و تهران الف به فینال رسیدند.

مسابقات در دو کوارتر پنج دقیقه‌ای برگزار می‌شد و در دیدار فینال تیم مشهد با نتیجه ۱۴ بر ۲ تهران را شکست داد و قهرمان شد.

هدایت تیم مشهد را که عنوان قهرمانی اولین دوره مسابقات نت بال سالنی را هم یدک می‌کشد سحر رضازاده کاپیتان تیم ملی نت بال بانوان بر عهده داشت.

کد مطلب 6922996

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