رئیس جدید پلیس راه آذربایجان شرقی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی صبح سه‌شنبه با حضور سردار علی محمدی، فرمانده انتظامی استان، ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از مسئولان اداری و انتظامی در سالن جلسات راه‌آهن تبریز برگزار شد.

در این مراسم، سردار علی محمدی ضمن قدردانی از خدمات سرهنگ حبیب آبراهه در دوران تصدی مسئولیت ریاست پلیس راه آذربایجان شرقی، از تلاش‌های وی در این مجموعه تقدیر کرد.

سرهنگ حبیب آبراهه پس از پایان دوران خدمت خود به افتخار بازنشستگی نائل آمد.

در ادامه این مراسم، سرهنگ امیر ارشدزاده با حکم فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی به عنوان رئیس جدید پلیس راه استان منصوب و معرفی شد.

در این آیین بر تداوم اقدامات پلیس راه در راستای ارتقای ایمنی تردد، کاهش سوانح رانندگی و افزایش نظم و انضباط در محورهای مواصلاتی استان تأکید شد.