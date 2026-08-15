به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، ابزار جدید با استفاده از هوش مصنوعی پیام های افرادی که در فهرست تماس های کاربر نیستند را بررسی می کنند. این قابلیت ساختار محاوره ای و نشانه های زبانی را برای آنکه تشخیص دهد آیا یک پیام بخشی از کلاهبرداری است یا خیر، استفاده می کند.

اگر واتس اپ تشخیص دهد پیامی کلاهبردارانه است، هشداری در چت نمایش می دهد که برای طرف دیگر محاوره قابل مشاهده نیست. در این حالت کاربر تصمیم می گیرد فردی که پیام مذکور را فرستاده مسدو یا گزارش کند یا آنکه به طور معمول به گفتگو ادامه دهد.

این ابزار را باید به طور دستی روشن کرد و هنگامیکه فعال می شود، واتس اپ یک مدل ماشین یادگیری را برای کنترل پیام های مورد نظر دانلود می کند. طبق بیانیه متا، این مدل هوش مصنوعی روی دستگاه فعال می شود و به عبارت دیگر هیچ یک از گفتگوهای کاربر به واتس اپ یا یک طرف ثالث دیگر ارسال نمی شوند.

البته برخی اطلاعات با واتس اپ به اشتراک گذاشته می شود. واتس اپ برای تضمین آنکه این ویژگی کار می کند و برای اطمینان از آنکه در جریان جدیدترین شیوه های کلاهبرداری است، نشانه های مخصوصی را جمع آوری می کند که با اطمینان پردازش می شوند و به طور ناشناس در اختیار متا قرار می گیرند.

سیستم «هشدار کلاهبرداری» با استفاده از گفتگوهای قبلی که کاربران واتس اپ به عنوان کلاهبرداری احتمالی گزارش داده اند، ساخته شده است. در مرحله بعد این گفتگو برای ساخت یک سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی با قابلیت شناسایی آنکه آیا یک پیام جدید مشابه است یا خیر و پس از آنکه احتمال دارد غیرقانونی باشد، به کار می رود.