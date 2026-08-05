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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

رطوبت هوا در خوزستان به ۹۰ درصد رسید

رطوبت هوا در خوزستان به ۹۰ درصد رسید

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: ایستگاه هواشناسی شادگان با ثبت رطوبت ۹۰ درصدی، شرجی‌ترین نقطه استان در شبانه‌روز گذشته بوده است.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار رطوبت در ایستگاه‌های مختلف افزود: در شبانه‌روز گذشته پس از شادگان با ۹۰ درصد، شهرهای آبادان با ۸۷ درصد و ماهشهر با ۸۵ درصد بالاترین میزان رطوبت نسبی را در سطح استان تجربه کرده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان به وضعیت سایر ایستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: ایستگاه‌های هندیجان با ۷۹ درصد، کشاورزی اهواز با ۷۴ درصد، هویزه با ۷۱ درصد، رامشیر با ۶۲ درصد، بستان با ۶۱ درصد و گتوند با ۶۰ درصد، دیگر نقاطی بودند که رطوبت قابل توجهی را گزارش کردند.

سبزه‌زاری ادامه داد: شهرهای شوش با ۵۹ درصد، اهواز با ۵۵ درصد، امیدیه با ۵۴ درصد، صفی‌آباد دزفول با ۵۱ درصد و آغاجاری با ۵۰ درصد، از جمله شهرهایی بودند که در بازه رطوبتی متوسط قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: همچنین ایستگاه‌های رامهرمز با ۴۵ درصد، حسینیه با ۳۹ درصد، هفتکل با ۳۸ درصد، ایذه و شوشتر با ۳۷ درصد، بهبهان و لالی با ۳۵ درصد، مسجدسلیمان با ۳۲ درصد و دزپارت با ۲۳ درصد، کمترین میزان رطوبت را در میان ایستگاه‌های هواشناسی استان به ثبت رساندند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: میانگین رطوبت سطحی در ۲۳ ایستگاه هواشناسی فعال استان ۵۴.۷ درصد گزارش شده است و دزپارت با ۲۳ درصد، کمترین رطوبت را در این بازه زمانی به خود اختصاص داد.

کد مطلب 6908754

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