رطوبت هوا در خوزستان به ۹۰ درصد رسید

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار رطوبت در ایستگاه‌های مختلف افزود: در شبانه‌روز گذشته پس از شادگان با ۹۰ درصد، شهرهای آبادان با ۸۷ درصد و ماهشهر با ۸۵ درصد بالاترین میزان رطوبت نسبی را در سطح استان تجربه کرده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان به وضعیت سایر ایستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: ایستگاه‌های هندیجان با ۷۹ درصد، کشاورزی اهواز با ۷۴ درصد، هویزه با ۷۱ درصد، رامشیر با ۶۲ درصد، بستان با ۶۱ درصد و گتوند با ۶۰ درصد، دیگر نقاطی بودند که رطوبت قابل توجهی را گزارش کردند.

سبزه‌زاری ادامه داد: شهرهای شوش با ۵۹ درصد، اهواز با ۵۵ درصد، امیدیه با ۵۴ درصد، صفی‌آباد دزفول با ۵۱ درصد و آغاجاری با ۵۰ درصد، از جمله شهرهایی بودند که در بازه رطوبتی متوسط قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: همچنین ایستگاه‌های رامهرمز با ۴۵ درصد، حسینیه با ۳۹ درصد، هفتکل با ۳۸ درصد، ایذه و شوشتر با ۳۷ درصد، بهبهان و لالی با ۳۵ درصد، مسجدسلیمان با ۳۲ درصد و دزپارت با ۲۳ درصد، کمترین میزان رطوبت را در میان ایستگاه‌های هواشناسی استان به ثبت رساندند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: میانگین رطوبت سطحی در ۲۳ ایستگاه هواشناسی فعال استان ۵۴.۷ درصد گزارش شده است و دزپارت با ۲۳ درصد، کمترین رطوبت را در این بازه زمانی به خود اختصاص داد.