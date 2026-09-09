کنایه عزیزی به ترامپ با استفاده از ابزار هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پس از بازنشر توئیت ترامپ درباره «پیروزی» در جنگ با ایران، از یک ابزار هوش مصنوعی پرسید: رئیس‌جمهور آمریکا تاکنون چند بار چنین ادعایی را مطرح کرده است؟ پاسخ این ابزار اینچنین بود: ترامپ دست‌کم ۶۶ بار مدعی پیروزی در جنگ ایران شده است!