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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

کنایه عزیزی به ترامپ با استفاده از ابزار هوش مصنوعی

کنایه عزیزی به ترامپ با استفاده از ابزار هوش مصنوعی

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، پس از بازنشر توئیت ترامپ درباره «پیروزی» در جنگ با ایران، از یک ابزار هوش مصنوعی پرسید رئیس‌جمهور آمریکا تاکنون چند بار چنین ادعایی را مطرح کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پس از بازنشر توئیت ترامپ درباره «پیروزی» در جنگ با ایران، از یک ابزار هوش مصنوعی پرسید: رئیس‌جمهور آمریکا تاکنون چند بار چنین ادعایی را مطرح کرده است؟ پاسخ این ابزار اینچنین بود: ترامپ دست‌کم ۶۶ بار مدعی پیروزی در جنگ ایران شده است!

کد مطلب 6942029
زهرا علیدادی

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