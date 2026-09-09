هشدار نسبت به تزریق فیلرهای نامعتبر و غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، فاطمه محمدپور اظهار کرد: مجوز هر فیلر بر اساس محصول، محل تزریق، کاربرد و شرایط مشخص استفاده صادر میشود؛ بنابراین تأیید یک فیلر برای یک قسمت از صورت، به معنای تأیید مصرف آن در سایر قسمتهای صورت یا دیگر نواحی بدن نیست.
وی افزود: افراد پیش از تزریق باید از پزشک درباره مجوز فرآورده برای ناحیه مورد نظر و شواهد موجود درباره ایمنی و اثربخشی آن سؤال کنند و از تزریق فیلر در نواحی یا با اهدافی که فاقد مجوز و شواهد ایمنی کافی هستند، خودداری کنند.
کارشناس دفتر پایش مصرف فرآوردههای سلامت سازمان غذا و دارو با هشدار نسبت به تهیه فیلر از منابع نامعتبر گفت: خرید این فرآوردهها از اینترنت یا منابع غیررسمی، احتمال مواجهه با محصولات تقلبی، فاقد مجوز، دارای ترکیب یا غلظت نامشخص، آلوده یا نگهداریشده در شرایط نامناسب را افزایش میدهد.
محمدپور تصریح کرد: فرآورده مورد استفاده باید از مسیرهای رسمی و معتبر تأمین شود و مراجعهکنندگان نیز میتوانند برای اطمینان از اصالت محصول، برچسب اصالت آن را از طریق سامانه TTAC استعلام کنند.
وی درباره عوارض احتمالی تزریق فیلر اظهار کرد: قرمزی، تورم، کبودی و التهاب از عوارض شایعتر تزریق هستند، اما در برخی موارد عوارض جدیتری از جمله عفونت، واکنشهای حساسیتی، ایجاد ندول یا گرانولوم، آسیب یا مرگ بافت، انسداد عروقی یا ورود ناخواسته فرآورده به رگ، آسیب بینایی و نابینایی و در موارد نادر سکته مغزی نیز ممکن است رخ دهد.
محمدپور با اشاره به تزریق ناخواسته داخل رگ به عنوان یکی از مهمترین عوارض فیلر افزود: اگرچه احتمال بروز این عارضه پایین است، پیامدهای آن میتواند بسیار جدی و حتی دائمی باشد؛ از این رو انجام تزریق توسط فرد دارای صلاحیت و تجربه کافی اهمیت ویژهای دارد.
وی خاطرنشان کرد: مراجعهکنندگان باید پیش از تزریق، پزشک را از شرایط پزشکی، داروهای مصرفی و سابقه حساسیت خود مطلع کنند. وجود التهاب یا عفونت فعال پوستی، برخی اختلالات خونریزی و سابقه واکنشهای حساسیتی شدید از جمله مواردی است که میتواند در تصمیمگیری درباره انجام تزریق مؤثر باشد.
محمدپور با اشاره به علائم هشدار پس از تزریق گفت: تغییر ناگهانی بینایی، درد شدید یا غیرمعمول، تغییر واضح رنگ پوست، سفید یا کبود شدن ناحیه تزریق و همچنین بروز ضعف یا اختلال ناگهانی عصبی از نشانههایی هستند که نیازمند اقدام و ارزیابی فوری پزشکی هستند.
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