جمع آوری ۷۶ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت: اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف مبارزه قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت در بازده زمانی ۷ روزه با اقتدار کامل توسط پلیس در شهرستان زابل اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: ماموران پلیس با رصد و اشراف اطلاعاتی توانستند تعداد ۸ نفر خرده فروش مواد مخدر،۵ نفر مجلوبین متواری با سوابق متعدد، ۷۶ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز، ۱۹ نفر معتاد متجاهر و ۱۷ نفر سارق را دستگیر که ۲۲ فقره انواع سرقت شامل لوازم منزل،خودرو، موتورسیکلت،مغازه و سیم و کابل برق کشف گردید.

این مقام انتظامی با بیان این مطلب که در این طرح تعداد ۴۱ دستگاه خودرو و موتورسیکلت نیز با داشتن انواع تخلفات توقیف و روانه پارکینگ شدند، خاطر نشان کرد: مقدار ۲ کیلو و ۲۰۰ گرم موادمخدر و ۶ قبضه سلاح غیرمجاز نیز کشف شد.