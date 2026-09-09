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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

امدادرسانی هلال احمر اصفهان به ۱۷ مصدوم در ۶ حادثه روز گذشته

امدادرسانی هلال احمر اصفهان به ۱۷ مصدوم در ۶ حادثه روز گذشته

اصفهان-مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان از انجام۶عملیات امداد و نجات توسط نیروهای این جمعیت طی روز گذشته خبر داد و گفت: در این حوادث ۱۷ نفر مصدوم و ۸ نفر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.

محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارشی از عملکرد این جمعیت در ۲۴ ساعت گذشته (منتهی به ۱۷ شهریور ۱۴۰۵) اظهار کرد: نیروهای امدادی هلال احمر استان در این مدت به ۶ فقره حادثه رسیدگی کرده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، ۴ عملیات در محورهای جاده‌ای و ۲ عملیات نیز به صورت حضوری در محل وقوع حوادث صورت گرفته است.

مؤمنی با بیان اینکه در مجموع ۱۷ نفر در این حوادث دچار حادثه شدند، تصریح کرد: خوشبختانه تمامی ۱۷ نفر حادثه‌دیده، مصدوم بودند که از این میان، ۸ نفر توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان همچنین به ارائه خدمات نجات فنی در یکی از این حوادث اشاره کرد و گفت: در مجموع ۱ نفر در عملیات نجات فنی شرکت داده شد.

وی پایگاه‌های شرکت‌کننده در این عملیات‌ها را برشمرد: پایگاه‌های پلیس راه مبارکه، ظفرقند اردستان، طالخونچه مبارکه، قلعه آقا لنجان، کرکس نطنز و علویجه نجف آباد در این عملیات‌های امدادرسانی مشارکت داشتند.

کد مطلب 6942057

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