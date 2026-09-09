امدادرسانی هلال احمر اصفهان به ۱۷ مصدوم در ۶ حادثه روز گذشته

محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارشی از عملکرد این جمعیت در ۲۴ ساعت گذشته (منتهی به ۱۷ شهریور ۱۴۰۵) اظهار کرد: نیروهای امدادی هلال احمر استان در این مدت به ۶ فقره حادثه رسیدگی کردهاند.
وی افزود: از این تعداد، ۴ عملیات در محورهای جادهای و ۲ عملیات نیز به صورت حضوری در محل وقوع حوادث صورت گرفته است.
مؤمنی با بیان اینکه در مجموع ۱۷ نفر در این حوادث دچار حادثه شدند، تصریح کرد: خوشبختانه تمامی ۱۷ نفر حادثهدیده، مصدوم بودند که از این میان، ۸ نفر توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان همچنین به ارائه خدمات نجات فنی در یکی از این حوادث اشاره کرد و گفت: در مجموع ۱ نفر در عملیات نجات فنی شرکت داده شد.
وی پایگاههای شرکتکننده در این عملیاتها را برشمرد: پایگاههای پلیس راه مبارکه، ظفرقند اردستان، طالخونچه مبارکه، قلعه آقا لنجان، کرکس نطنز و علویجه نجف آباد در این عملیاتهای امدادرسانی مشارکت داشتند.
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