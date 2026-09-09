درخواست نماینده مجلس برای انتقال زندانیان ایرانی از جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی خطاب به رئیس‌جمهور، ضمن اشاره به وجود موافقتنامه‌های فی‌مابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان درباره انتقال زندانیان و محکومان، بر ضرورت پیگیری این موضوع از سوی وزارت امور خارجه تأکید کرد. در متن این تذکر، پرونده محمد نریمانی زمان‌آبادی به‌عنوان یکی از موارد مورد اشاره قرار گرفته است.

خلاصه تذکر: ضرورت دارد دستور فرمایید وزارت امور خارجه نسبت به پیگیری انجام تعهداتی که دولت جمهوری آذربایجان در خصوص انتقال زندانیان و محکومان در چارچوب موافقتنامه فی‌مابین پذیرفته است را به منظور رفع نگرانی از خانواده زندانیان عمل نماید.

شرح تذکر: جناب آقای رئیس جمهور

با توجه به وجود موافقتنامه های فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان درخصوص انتقال زندانیان و محکومان، ضروری است پیگیری شود زندانیان ایرانی در کشور جمهوری آذربایجان برای گذراندن ادامه حبس به ایران منتقل شوند.

از جمله این زندانیان آقای محمد نریمانی زمان آبادی به شماره ملی ۶۶۰۹۵۱۴۳۱۳ که در سال ۱۴۰۳ هنگام حمل کالا به شهر باکو در کشور جمهوری آذربایجان به دلیل داشتن چندین ورق قرص مسکن که جهت درمان دهان و دندان با تجویز پزشک همراه داشته، علیرغم تست عدم اعتیاد تنها به جرم نگهداری چندین ورق قرص، محکوم به تحمل بیش از چهار سال حبس شده و حال که بیش از بیست و شش ماه از حبس خود را در کشور جمهوری آذربایجان گذرانده و شش ماه نیز مورد عفو و بخشش قرار گرفته است، ضروری است دستور فرمایید وزارت امور خارجه نسبت به پیگیری انجام تعهداتی که دولت جمهوری آذربایجان در خصوص انتقال زندانیان و محکومان در چارچوب موافقتنامه فی مابین پذیرفته است از جمله زندانی یاد شده، عمل نماید.