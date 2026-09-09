انجام ۵۳ هزار مأموریت اورژانس در چهارمحال و بختیاری در یک سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس عسگری صبح چهارشنبه در اولین جشنواره مطبوعات و اورژانس با اشاره به ظرفیتهای اورژانس ۱۱۵ چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: اورژانس استان دارای یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، مرکز ارتباطات و دیسپچ و بخش مدیریت بحران است و حدود ۵۰۰ نفر نیروی انسانی در این مجموعه فعالیت میکنند.
وی افزود: نیروهای اورژانس بهصورت مستمر از نظر علمی، جسمی و مهارتهای تخصصی مورد آموزش و ارزیابی قرار میگیرند تا بتوانند بهترین خدمات را در کوتاهترین زمان ممکن به مردم ارائه دهند.
سرپرست اورژانس ۱۱۵ چهارمحال و بختیاری با اشاره به توسعه زیرساختهای اورژانس در استان بیان کرد: طی سه سال گذشته ۶ پایگاه جدید اورژانس ۱۱۵ در استان افتتاح شده و ۲ پایگاه دیگر نیز در شرف افتتاح است که امیدواریم طی ماههای آینده به بهرهبرداری برسد.
عسگری ادامه داد: همچنین عملیات بازسازی و بهسازی تعدادی از پایگاههای اورژانس در استان در حال انجام است و ۶ پایگاه نیز در حال طی مراحل بهسازی هستند.
وی از راهاندازی موتورلانس برای نخستینبار در چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: با توجه به مشکلات ترافیکی در محدوده خیابانهای کاشانی و شریعتی، بهویژه در شیفتهای پرترافیک، راهاندازی موتورلانس کمک شایانی به تسریع روند خدمترسانی به مردم داشته است.
سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط آبوهوایی استان، امکان استفاده از موتورلانس در فصل زمستان محدود است، اما در سایر ایام سال میتوان از این ظرفیت برای ارائه سریعتر خدمات استفاده کرد و امیدواریم در آینده نزدیک امکان توسعه این طرح در دیگر نقاط استان نیز فراهم شود.
عسگری با اشاره به اهمیت آمادگی اورژانس در شرایط بحرانی گفت: با توجه به شرایط جنگی حاکم بر کشور، تلاش شد ظرفیتهای پشتیبان اورژانس نیز تقویت شود تا در مواقع بحران، امکان ارائه خدمات و مدیریت بهتر حوادث وجود داشته باشد.
وی در ادامه با تقدیر از جامعه رسانهای استان گفت: برگزاری نخستین جشنواره مطبوعات و اورژانس در استان، ابتکار ارزشمندی بود که با همراهی و حمایت جامعه مطبوعات شکل گرفت و فرصت مناسبی برای معرفی خدمات و زحمات نیروهای اورژانس فراهم کرد.
سرپرست اورژانس ۱۱۵ چهارمحال و بختیاری افزود: زمانی که همکاران ما در صحنه حادثه حضور پیدا میکنند، معمولاً دو تکنسین هستند که باید در کوتاهترین زمان ممکن خدمات درمانی را به بیمار ارائه دهند و طبیعتاً فرصتی برای انعکاس فعالیتهای خود ندارند؛ به همین دلیل بخش قابل توجهی از خدمات و تلاشهای آنان آنگونه که باید دیده نمیشود.
عسگری تصریح کرد: برگزاری این جشنواره باعث شد بخشی از فعالیتها، اقدامات و خدماتی که شاید کمتر مورد توجه قرار میگرفت، از سوی رسانهها اطلاعرسانی شود و مردم بیشتر در جریان زحمات نیروهای اورژانس قرار بگیرند.
وی ابراز امیدواری کرد: این همکاری و ارتباط میان اورژانس و رسانهها محدود به زمان برگزاری جشنواره نباشد و گفت: امیدواریم این جشنواره فتح بابی برای استمرار ارتباط و همکاری نزدیک میان جامعه رسانهای و اورژانس باشد.
سرپرست اورژانس ۱۱۵ چهارمحال و بختیاری با اشاره به هفته اورژانس اظهار کرد: از ۲۱ تا ۲۶ شهریورماه، هفته اورژانس است و ۲۶ شهریورماه نیز به عنوان روز ملی اورژانس نامگذاری شده است که از سال گذشته در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.
عسگری افزود: سال گذشته این موضوع با حضور رئیسجمهور نیز رسانهای شد و امیدواریم امسال نیز همزمان با هفته اورژانس و بهویژه روز ملی اورژانس، اصحاب رسانه همچنان در کنار مجموعه اورژانس باشند و خدمات این مجموعه را به مردم معرفی کنند.
وی با اشاره به شرایط کاری نیروهای اورژانس در یک سال گذشته گفت: همکاران من سال سختی را پشت سر گذاشتند و بیش از نیمی از سال در آمادهباش بودند و در این مدت لحظات سخت و تلخی را تجربه کردند.
سرپرست اورژانس ۱۱۵ چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: دیده شدن تلاشهای نیروهای اورژانس و انعکاس خدمات آنان در رسانهها میتواند موجب دلگرمی همکاران شود و خستگی یک سال فعالیت سخت را از تن آنان خارج کند.
عسگری از مسئولان و دستگاههای مختلف استان که در مسیر خدمترسانی اورژانس همکاری و همراهی داشتهاند، قدردانی کرد و گفت: از ریاست دانشگاه علوم پزشکی، نیروهای انتظامی، مسئولان استانداری، شهرداری، دستگاه قضائی و همه مسئولانی که در مواقع مختلف و هنگام بروز چالشها در کنار اورژانس بودند، تشکر میکنم.
وی همچنین از مردم چهارمحال و بختیاری به دلیل همکاری با اورژانس ۱۱۵ تقدیر کرد و افزود: از مردم فهیم استان که با همکاری خود، پرهیز از تماسهای مزاحم و جلوگیری از اعلام گزارشهای نادرست، کمک میکنند خدمات اورژانس در سریعترین زمان و به بهترین شکل ممکن به افراد نیازمند برسد، صمیمانه تشکر میکنم.
نظر شما